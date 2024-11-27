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«Имела наружные половые органы в виде мужских»: в Охматдете прооперировали девочку с редкой патологией

В Охматдет обратилась пациентка, имеющая редкую патологию

сегодня, 09:24
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Недилько Ксения

12-летняя девочка родилась с адреногенитальным синдромом – редкая патология, связанная с избыточным выделением корой надпочечников мужских половых гормонов. Как следствие, наружные половые органы принимают мужской вид вместо женского. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию НДСЛ "Охматдет".

«Имела наружные половые органы в виде мужских»: в Охматдете прооперировали девочку с редкой патологией

Операция ребенку в Охматдете

И хотя это редкая патология, такие случаи встречаются и заставляют страдать детей как физически, так и эмоционально.

"У ребенка внутренние половые органы развиты как женские. Она имеет матку, вагину, яичники, но есть одно "но" – именно вагина впадает очень близко к мочевому пузырю. У нее самая высокая степень этой патологии, когда выход половых органов и выход мочевыводящей системы объединен и выходит через уретру. Поэтому внешние половые органы выглядят чисто обычным видом мужского пениса", – объясняет Максим Пономаренко, заведующий отделением урологии НДСЛ "Охматдет".

Операция длилась более 6 часов и включала реконструкцию женских наружных половых органов с использованием тканей, которые ранее формировали мужской орган. Вмешательство требовало тщательного разделения тканей и формирования новых структур для обеспечения полноценной жизни девочки.

Девочка находилась в отделении гинекологии. Сейчас ребенка выписали. Теперь ее ждет реабилитация и возможность жить полноценной жизнью, сохраняя шанс на рождение детей в будущем.

"Эта операция имела не только медицинские показатели. Девочку это триггерило и ранило. Часто она чувствовала себя не такой, как все. Испытывала обиды от сверстников. Поэтому такое вмешательство было очень необходимо и стало важным шагом к принятию себя и своего тела", – добавляет Алина Пузько, детский уролог Охматдета.

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