«Имела наружные половые органы в виде мужских»: в Охматдете прооперировали девочку с редкой патологией

12-летняя девочка родилась с адреногенитальным синдромом – редкая патология, связанная с избыточным выделением корой надпочечников мужских половых гормонов. Как следствие, наружные половые органы принимают мужской вид вместо женского. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию НДСЛ "Охматдет".

Операция ребенку в Охматдете

И хотя это редкая патология, такие случаи встречаются и заставляют страдать детей как физически, так и эмоционально.

"У ребенка внутренние половые органы развиты как женские. Она имеет матку, вагину, яичники, но есть одно "но" – именно вагина впадает очень близко к мочевому пузырю. У нее самая высокая степень этой патологии, когда выход половых органов и выход мочевыводящей системы объединен и выходит через уретру. Поэтому внешние половые органы выглядят чисто обычным видом мужского пениса", – объясняет Максим Пономаренко, заведующий отделением урологии НДСЛ "Охматдет".

Операция длилась более 6 часов и включала реконструкцию женских наружных половых органов с использованием тканей, которые ранее формировали мужской орган. Вмешательство требовало тщательного разделения тканей и формирования новых структур для обеспечения полноценной жизни девочки.

Девочка находилась в отделении гинекологии. Сейчас ребенка выписали. Теперь ее ждет реабилитация и возможность жить полноценной жизнью, сохраняя шанс на рождение детей в будущем.

"Эта операция имела не только медицинские показатели. Девочку это триггерило и ранило. Часто она чувствовала себя не такой, как все. Испытывала обиды от сверстников. Поэтому такое вмешательство было очень необходимо и стало важным шагом к принятию себя и своего тела", – добавляет Алина Пузько, детский уролог Охматдета.

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