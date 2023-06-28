22-летняя украинка увеличила грудь: через несколько дней у нее начали отказывать органы

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Slava Kot
В городской больнице Кривого Рога 22-летняя Алина Мухина скончалась после операции по увеличению груди. Семья погибшей обвиняет местного пластического хирурга Якова Яковиди. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ТСН.
22-летняя украинка увеличила грудь и скончалась. Фото из открытых источников
Сестра погибшей, Дарья Мухина, рассказала о деталях операции и ее последствиях. Она сообщила, что ее сестра обратилась к хирургу за советом подруги, которая проходила у него подобные косметические процедуры.
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13 июня Алину Мухину прооперировали, а операция обошлась в 3 тыс. евро. На следующий день Алину выписали из больницы, однако она жаловалась на неприятные ощущения. Ее подруги и врач уверяли, что ситуация впоследствии улучшится. Из-за постоянной боли 22-летняя девушка поехала в больницу, где ей провели еще одну операцию, достали импланты, промыли и вставили обратно. На следующий день пациентку перевели в реанимацию.
Пациентке провели третью операцию и забрали импланты, однако 22-летняя Алина Мухина скончалась вечером 22 июня.
Сестра погибшей утверждает, что девушка сдала все анализы перед операцией и была совершенно здорова. Отец погибшей написал заявление в полицию, открывшую уголовное дело.
Больница не комментирует ситуацию, ведь продолжается расследование, а сам пластический хирург отвергает свою вину.
Ранее портал "Комментарии" писал, что женщина выиграла бесплатную процедуру увеличения губ, однако она не ожидала такого эффекта.
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