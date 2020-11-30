"Критическая ситуация": Степанов провел незапланированную проверку житомирских больниц

Незапланированный визит в житомирские больницы показал, что украинская медицина имеет много несовершенств, а лечение больных COVID-19 проводится с многочисленными нарушениями. Об этом заявил Министр здравоохранения Максим Степанов на своей фейсбук странице.

Степанов провел незапланированную проверку житомирских больниц. Фото: фейсбук Максима Степанова

Глава Минздрав решил проверить две городские и одну областную больницу в Житомире.

Он сообщил, что проблем с медицинским кислородом и свободными кроватями не возникает.

Максим Степанов пообщался с медицинским персоналом и самими пациентами. Никаких проблем и замечаний ни у одних, ни у других не возникло.

Также был зафиксирован ряд нарушений в областной больнице им. О.Ф.Гербачевского.

Там до сих пор не подписан договор с Национальной службой здоровья. Министр заявляет об отсутствии любого инфекционного контроля.

После разговора с медиками выяснилось, что те не имеют достаточного количества средств самозащиты, хотя по документам, они предоставлялись больнице.

Кроватей с кислородом меньше, чем нужно. До того, они разбросаны по всей территории больницы. Поэтому, если кислород закончится в инфекционном отделении, перевезти больного ковидом в другое отделение, чтобы обеспечить ему кислород, будет невозможно.

Проверки проводились и в других областях Украины. Больницы Киевской области посетила заместитель Министра здравоохранения — Ирина Микичак. Черкасскую область посетил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Незапланированная проверка состоялась после трагедии на Львовщине. Там из-за отключения света в больнице умерли двое пациентов, находившихся на ИВЛ.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что ранее глава Минздрава Степанов перенес коронавирус.

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