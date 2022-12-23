Коронавирусный карантин в Украине продлили

Об этом говорится в сообщении представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука, пишут "Комментарии". Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин 22 декабря в эфире телемарафона сообщил, что в Украине уменьшается количество больных коронавирусом. За последнюю неделю в Украине зарегистрировали 4200 случаев COVID-19.

На четыре месяца чиновники продлили карантин

"Внесены изменения в распоряжение КМУ от 25.03.2020 г. N 338 "О переводе единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации" и постановления КМУ от 09.12.2020 г. N 1236 "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предупреждения распространению на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Продлен для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации до 30.04.2023 г. Также продлен на всей территории Украины карантин до 30.04. 2023 г.", — говорится в сообщении.

В Украине первый случай заболевания был диагностирован 3 марта 2020 года в Черновцах. А уже 13 марта – первая смерть.

Как писали "Комментарии", первые случаи коронавирусной болезни зафиксировали в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По последним статистическим данным от COVID-19 погибли почти 7 млн человек во всем мире. В Украине зафиксировано 5,64 млн случаев заболевания COVID-19, из которых 118 оказались смертельными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, когда в Украине ожидается новая вспышка заболеваемости коронавирусом. Также "Комментарии" писали, что антибиотики не влияют на вирусы, а происхождение коронавируса – самое вирусное. Препараты способны влиять на бактерии, поэтому лечить ковид антибактериальными средствами нецелесообразно и даже вредно.

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