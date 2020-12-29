kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.12.2020

BTC/USD

26408.40

ETH/USD

711.84

LTC/USD

127.00

НБУ 29.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.75

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Коронавирус в Украине: статистика на 29 декабря
commentss НОВОСТИ Все новости

Коронавирус в Украине: статистика на 29 декабря

Выздоровело на 9 тысяч человек больше, чем заболело

сегодня, 08:27
Автор:

Елизавета Черных

6 988 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 обнаружено в Украине по состоянию на 29 декабря 2020 года. В частности, заболели 324 ребенка и 337 медицинских работников.

Коронавирус в Украине: статистика на 29 декабря

ФОТО: Из открытых источников

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях.

Министр здравоохранения сообщил, что за прошедшие сутки выздоровело 16 106 человек, это на 9 118 человек больше, чем заболело. За минувшие сутки госпитализированы 1 298 пациентов, зафиксировали 232 случая смерти от последствий коронавирусного заболевания и осуществили 43 585 тестирований на выявление COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 1 037 362 человека, выздоровели 681 835 человек и зафиксировано 18 081 летальный случай.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов пояснил , что в Минздраве не планируют отменять или переносить усиленный январский карантин. Министр считает, что важно максимально снизить нагрузку на медицинскую систему страны, ведь после новогодних праздников ожидается увеличение количества инфицированных коронавирусом, и плюс ко всему сезонная вспышка гриппа.

Ранее издание "Комментарии" рассказывало, что по официальным данным, в мире уже зафиксировано 81 миллион случай заражения коронавируса. Поэтому многие ученые со всего мира вовсю пытаются предотвратить распространение заболевания и уберечь людей от его пагубных последствий. Ученые из политехнического университета Вирджинии назвали способ, который поможет избежать риска заражения коронавируса.






Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ