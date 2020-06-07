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Коронавирус в Украине: последние данные

МОЗ опубликовал оперативные данные по статистике коронавируса в Украине

сегодня, 09:54
Автор:

Сергей Медведев
Коронавирус в Украине: последние данные

Центр общественного здоровья опубликовал свежие данные по ситуации с коронавирусом в Украине. Так, за последние сутки врачи подтвердили 485 случая нового заболевания COVID-19. Смогли выздороветь 242 человека.

Всего с начала эпидемии в Украине выявили заболевание у 26 тыс. 999 человек.

Выздоровели из них 12 тысяч 54 пациента, 788 случаев закончились летальным исходом. За истекшие сутки выздоровели 242 человека, от последствий заболевания скончались 11 пациентов.

Лидерами по числу новых случаев  COVID-19 является Львовская область — там зафиксировано 68 пациентов. В Черновицкой области 54 случая заражения и в Киеве за сутки обнаружили коронавирус у 43 человек. Без новых случаев обошлись в Херсонской области. Сумская и Полтавская область имеют по одному случаю заболевания.

Как сообщал портал "Комментарии", увеличение числа больных коронавирусом в Украине министр здравоохранения Максим Степанов обуславливает несоблюдением рекомендаций Минздрава со стороны граждан. Об этом министр написал на своей странице в Facebook. Как заявил глава Минздрава, тренд повышения уровня заболеваемости последних нескольких дней имеет простое объяснение – общество довольно легкомысленно отнеслось к рекомендациям министерства, а смягчение карантинных мероприятий восприняло, как полную их отмену.


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Источник: https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/inshi-infekciyni-zakhvoryuvannya/koronavirusna-infekciya-covid-19
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