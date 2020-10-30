kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.10.2020

BTC/USD

13500.80

ETH/USD

380.47

LTC/USD

53.46

НБУ 30.10.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина Коронавирус схож с «испанкой»: эксперты сделали прогнозы
commentss НОВОСТИ Все новости

Коронавирус схож с «испанкой»: эксперты сделали прогнозы

По прогнозам ученых, улучшение эпидобстановки будем наблюдать уже летом следующего года

сегодня, 18:30
Автор:

Дмитрий Симоненко

Эпидемиологи России сравнили эпидемию коронавируса с "испанкой", которая, по некоторым данным, с 1918 по 1920 года забрала жизни до 100 млн человек. Ученые считают, что развитие пандемии COVID-19 схоже с эпидемией испанского гриппа и будет продолжаться еще минимум полтора года, пишет МК.

Коронавирус схож с «испанкой»: эксперты сделали прогнозы

Российские эпидемиологи считают, что, предположительно, через 4-5 месяцев планету ждет еще один, третий, пик интенсивности заболеваемости, который наступит, предположительно, в феврале-марте будущего года. Затем волна заболеваний пойдет на убыль, так что показатели лета 2021-го окажутся схожи с показателями лета-2020. Но медики будут фиксировать отдельные вспышки COVID-19 в разных уголках планеты на протяжении еще по крайней мере полутора лет.

Трехгорбый "синусоидный график" развития эпидемии испанского гриппа схож с тем, что "рисует" коронавирус в этом  году.

Так, известно, что число заболевших "испанкой", быстро нарастало с зимы 1918 года и стало максимальным на рубеже лета, после чего эпидемия начала спадать, так что к концу лета количество больных гриппом сократилось до контролируемого уровня.

Вторая, гораздо более мощная волна пандемии началась с наступлением осенних холодов.  В октябре-декабре 1918-го было зафиксировано рекордное число заболевших – заболела почти пятая часть населения земли, кроме того вторая волна пандемии забрала больше жизней. Ситуация начала стабилизироваться лишь в начале 1919 года, однако через полтора месяца последовала третья волна, которая пришлась на февраль-март 1919-го, длилась она до конца весны. С наступлением лета испанский грипп совсем исчез, хотя долгое время в отдельных местах фиксировались очаги инфекции вплоть до 1920 года.

Как видим, графики распространения двух эпидемий очень и очень схожи. Коронавирус прямо-таки копирует поведение "испанки". В этом можно убедиться, изучив статистику заболеваемости недугом за 2020 год: первая волна случилась в конце зимы-весной, второй ее пик приходится на эту осень… Прогнозы специалистов позволяют говорить о том, что третья волна коронавируса случится на будущую зиму, возможное улучшение эпидобстановки будем наблюдать уже летом следующего года, но вспышки инфицирования COVID-19 будут продолжаться. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что по Европе распространяется новый вид коронавируса.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ