Коронавирус схож с «испанкой»: эксперты сделали прогнозы

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Дмитрий Симоненко
Эпидемиологи
России сравнили эпидемию коронавируса с "испанкой", которая, по некоторым
данным, с 1918 по 1920 года забрала жизни до 100 млн человек. Ученые считают,
что развитие пандемии COVID-19 схоже с эпидемией испанского гриппа и будет продолжаться
еще минимум полтора года, пишет МК.
Российские
эпидемиологи считают, что, предположительно, через 4-5 месяцев планету ждет еще
один, третий, пик интенсивности заболеваемости, который наступит,
предположительно, в феврале-марте будущего года. Затем волна заболеваний пойдет
на убыль, так что показатели лета 2021-го окажутся схожи с показателями лета-2020.
Но медики будут фиксировать отдельные вспышки COVID-19 в разных уголках планеты
на протяжении еще по крайней мере полутора лет.
Трехгорбый "синусоидный
график" развития эпидемии испанского гриппа схож с тем, что "рисует" коронавирус
в этом году.
Так,
известно, что число заболевших "испанкой", быстро нарастало с зимы 1918 года и
стало максимальным на рубеже лета, после чего эпидемия начала спадать, так что
к концу лета количество больных гриппом сократилось до контролируемого уровня.
Вторая,
гораздо более мощная волна пандемии началась с наступлением осенних холодов. В октябре-декабре 1918-го было зафиксировано рекордное
число заболевших – заболела почти пятая часть населения земли, кроме того
вторая волна пандемии забрала больше жизней. Ситуация начала стабилизироваться
лишь в начале 1919 года, однако через полтора месяца последовала третья волна,
которая пришлась на февраль-март 1919-го, длилась она до конца весны. С наступлением
лета испанский грипп совсем исчез, хотя долгое время в отдельных местах
фиксировались очаги инфекции вплоть до 1920 года.
Как видим,
графики распространения двух эпидемий очень и очень схожи. Коронавирус
прямо-таки копирует поведение "испанки". В этом можно убедиться,
изучив статистику заболеваемости недугом за 2020 год: первая волна случилась в
конце зимы-весной, второй ее пик приходится на эту осень… Прогнозы специалистов
позволяют говорить о том, что третья волна коронавируса случится на будущую зиму,
возможное улучшение эпидобстановки будем наблюдать уже летом следующего года, но вспышки инфицирования
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что по Европе распространяется новый вид коронавируса.
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