Коронавирус схож с «испанкой»: эксперты сделали прогнозы

Эпидемиологи России сравнили эпидемию коронавируса с "испанкой", которая, по некоторым данным, с 1918 по 1920 года забрала жизни до 100 млн человек. Ученые считают, что развитие пандемии COVID-19 схоже с эпидемией испанского гриппа и будет продолжаться еще минимум полтора года, пишет МК.

Российские эпидемиологи считают, что, предположительно, через 4-5 месяцев планету ждет еще один, третий, пик интенсивности заболеваемости, который наступит, предположительно, в феврале-марте будущего года. Затем волна заболеваний пойдет на убыль, так что показатели лета 2021-го окажутся схожи с показателями лета-2020. Но медики будут фиксировать отдельные вспышки COVID-19 в разных уголках планеты на протяжении еще по крайней мере полутора лет.

Трехгорбый "синусоидный график" развития эпидемии испанского гриппа схож с тем, что "рисует" коронавирус в этом году.

Так, известно, что число заболевших "испанкой", быстро нарастало с зимы 1918 года и стало максимальным на рубеже лета, после чего эпидемия начала спадать, так что к концу лета количество больных гриппом сократилось до контролируемого уровня.

Вторая, гораздо более мощная волна пандемии началась с наступлением осенних холодов. В октябре-декабре 1918-го было зафиксировано рекордное число заболевших – заболела почти пятая часть населения земли, кроме того вторая волна пандемии забрала больше жизней. Ситуация начала стабилизироваться лишь в начале 1919 года, однако через полтора месяца последовала третья волна, которая пришлась на февраль-март 1919-го, длилась она до конца весны. С наступлением лета испанский грипп совсем исчез, хотя долгое время в отдельных местах фиксировались очаги инфекции вплоть до 1920 года.

Как видим, графики распространения двух эпидемий очень и очень схожи. Коронавирус прямо-таки копирует поведение "испанки". В этом можно убедиться, изучив статистику заболеваемости недугом за 2020 год: первая волна случилась в конце зимы-весной, второй ее пик приходится на эту осень… Прогнозы специалистов позволяют говорить о том, что третья волна коронавируса случится на будущую зиму, возможное улучшение эпидобстановки будем наблюдать уже летом следующего года, но вспышки инфицирования COVID-19 будут продолжаться.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что по Европе распространяется новый вид коронавируса.





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