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Коронавирус может оказаться сезонным заболеванием, – The Wall Street Journal

Исследователи изучают, как холодное время года влияет на уровень распространения коронавируса

сегодня, 02:07
Автор:

Татьяна Веремеева

Новые вспышки COVID-19 в зимний период могут усугубляться перепадом температур, которые получаются, когда люди из холода заходят в теплое помещение. Исследователи предполагают, что болезнь может быть сезонной, но пока слишком рано делать однозначные заявления. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Коронавирус может оказаться сезонным заболеванием, – The Wall Street Journal

Коронавирус

В нескольких десятках новых исследований ученые собрали доказательства того, что то, как коронавирус SARS-CoV-2, более известный как COVID-19, передается воздушно капельным путем, а этот процесс значительно зависит от температуры и влажности воздуха.

Более холодный зимний воздух будет способствовать выживанию вируса и загонять людей в отапливаемые помещения, где более сухой воздух может оказать еще более сильное влияние на то, как долго вирус остается заразным. Некоторые ученые говорят, что их предположения уже получили доказательство в виде того, что с приходом зимы количество новых случаев заражения коронавирусом во всем мире стремительно увеличивается.

"Я думаю, что мы наблюдаем всплеск передачи вируса в Северном полушарии на фоне того, что погода становится холоднее, и люди проводят больше времени в помещении, – отмечает био-математик из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дилан Моррис. – Сухой воздух в помещении опасен, потому что он плохо вентилируется; он помогает способствует сохранению вируса; и он также может оказать негативное влияние на нашу иммунную систему".

В нескольких исследованиях коронавируса и уровня заражения эпидемиолог Рэйчел Бейкер из Принстонского университета и ее коллеги обнаружили, что даже небольшое сезонное изменение может оказать существенное влияние, если меры безопасности не будут широко соблюдаться.

Напомним, ООН предупреждает, что 2021 год может обернуться гуманитарной катастрофой.


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