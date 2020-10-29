Комаровский объяснил, с какого возраста дети могут спать на подушке

С какого возраста ребенку нужна подушка и нужна ли она вообще? Этот вопрос волнует многих молодых родителей. Ответ на него опубликовал в своем Instagram популярный украинский педиатр Евгений Комаровский. Оказалось, что приучать младенцев ко сну на подушке — необязательно и даже опасно.

Подушки для детей. Фото: depositphotos.com

Дело в том, что пропорции головы у малышей совсем иные нежели у взрослых. Она у них больше. Соответственно, расстояние от уха до кровати них гораздо меньше. И до определенного возраста подушка им совершенно ни к чему.

"Как минимум, до двух лет подушка ребенку абсолютно не нужна. Что касается детей до года — им она не нужна категорически", — акцентировал врач.

В одной из своих более ранних публикаций Евгений Комаровский уже поднимал эту тему. Молодым родителям он посоветовал использовать подушки для малышей только после двух лет. Но и в этом случае она не должна быть слишком толстой.

"Подушка после двух лет должна быть плотненькой. А ее толщина может быть около двух сантиметров. Словом, расстояние от плеча до уха — это и есть рекомендованная толщина подушки для малыша", — отметил Комаровский.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что ученые создали подушку-робота, которая поможет уснуть.

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