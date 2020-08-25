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Главная Новости Общество медицина Количество хасидов в Умани для празднования Рош ха-Шана будет существенно ограничено – ОП
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Количество хасидов в Умани для празднования Рош ха-Шана будет существенно ограничено – ОП

По словам Офиса Президента, паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана ограничено по просьбе премьер-министра Израиля

сегодня, 17:19
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Украине существенно ограничат паломничество хасидов в Умань для празднования еврейского Нового года. Об сегодня этом шла речь на традиционном селекторном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

"По просьбе премьер-министра Израиля принято решение о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана", - заявили в ОП.

Количество хасидов в Умани для празднования Рош ха-Шана будет существенно ограничено – ОП

Источник: Verge

На совещании также обратили внимание на рост показателей заболеваемости COVID-19 в мире, поэтому украинское правительство разрабатывает ряд мер, запрещающих въезд в Украину иностранным гражданам из стран, находящихся в "красной зоне" эпидемии, сроком на 30 дней. В сообщении отмечается, что водители транзитного транспорта и представители гуманитарных миссий не попадают под этот запрет.

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов проинформировал, что в связи с приближением сезона ОРВИ Минздрав готовится к закупкам противогриппозных вакцин для медиков, работников полиции, госпогранслужбы, области образования — всего 1,5 млн доз.

Также, Владимир Зеленский добавил, что перед началом эпидемического сезона также необходимо увеличить количество коек в больницах и запустить массовую программу вакцинации от гриппа.

Ранее портал "Комментарии" сообщали о том, что адаптивный карантин в Украине может затянуться.


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