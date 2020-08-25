Количество хасидов в Умани для празднования Рош ха-Шана будет существенно ограничено – ОП

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Дмитрий Симоненко
В Украине существенно
ограничат паломничество хасидов в Умань для празднования еврейского Нового года. Об сегодня
этом шла речь на традиционном селекторном совещании под председательством
Президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.
"По
просьбе премьер-министра Израиля принято решение о существенном ограничении
паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана", - заявили в
ОП.
Источник: Verge
На совещании
также обратили внимание на рост показателей заболеваемости COVID-19 в мире, поэтому
украинское правительство разрабатывает ряд мер, запрещающих въезд в Украину
иностранным гражданам из стран, находящихся в "красной зоне"
эпидемии, сроком на 30 дней. В сообщении отмечается, что водители транзитного транспорта и представители
гуманитарных миссий не попадают под этот запрет.
Глава Министерства
здравоохранения Максим Степанов проинформировал, что в связи с приближением
сезона ОРВИ Минздрав готовится к закупкам противогриппозных вакцин для медиков,
работников полиции, госпогранслужбы, области образования — всего 1,5 млн доз.
Также, Владимир Зеленский добавил, что перед началом эпидемического сезона также необходимо увеличить количество коек в больницах и запустить массовую программу вакцинации от гриппа.
Ранее портал "Комментарии" сообщали о том, что адаптивный карантин в Украине может затянуться.
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