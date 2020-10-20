Когда в Украине будут открывать ковидные госпитали: Минздрав назвал условие

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Таисия Ерохина
Если число новых больных коронавирусом в Украине ежедневно будет вырастать на 11-15 тысяч, то Минздрав начнет разворачивать мобильные госпитали. Об этом сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко УП.
Кроме того, такую возможность рассматривают, если будет происходить резкий скачок заболеваемости в определенном городе или регионе.
Ляшко объяснил, что в каждой области определены больницы, которые до конца этой недели будут полностью перепрофилированы для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией. То есть, эти медучреждения не будут использовать для больных с другими болезнями.
Их планируют обустроить, в случае необходимости, в выставочных центрах, спортивных сооружениях, гостиницах или санаториях. Там должны быть соблюдены такие условия, как вентиляция, возможность дезинфекции, распределение потоков пациентов.
В Минздраве отметили, что вопрос дополнительного развертывания коек прорабатывается непосредственно с регионами. Если придется открывать ковидные госпитали, то от 500 койко-мест.
Напомним, Ляшко объяснил, как считают показатель смертности от COVID-19 в Украине.
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