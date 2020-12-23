Когда скорая приезжает к пациенту с COVID-19: разъяснение НСЗУ

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Таисия Ерохина
В Украине скорая должна прибыть к пациенту с коронавирусом, но человеку нужно предоставить достоверную информацию о состоянии своего здоровья. Тогда диспетчер отправит на вызов бригаду экстренной медицинской помощи с необходимым оборудованием для оказания помощи пациентам с COVID-19. Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины на своей странице в Facebook сегодня, 23 декабря.
Фото из открытых источников
Сообщается, что бригада экстренной медицинской помощи выезжает к пациенту с коронавирусом и с подозрением на эту инфекцию в случае критического состояния. Например, должны быть следующие симптомы:
— затрудненное дыхание,
— дыхательная недостаточность,
— повышение температуры выше 38 градусов, что плохо поддается коррекции,
— внезапное ухудшение состояния.
НСЗУ замечает, что экстренная медицинская помощь не заменяет консультации или осмотра врача первичного звена.
Приехав на вызов, медики должны оценить состояние пациента. Есть два варианта развития событий, в зависимости от самочувствия больного. Первый — пациента транспортируют в больницу, определенную в регионе для лечения пациентов с коронавирусом. Второй — при отсутствии показаний к госпитализации, пациенту окажут необходимую медицинскую помощь на месте и дадут рекомендации по самоизоляции.
Экстренная медицинская помощь в Украине является бесплатной для пациента и предоставляется независимо от наличия декларации с врачом. В НСЗУ отметили, что врач-консультант центра экстренной осуществляет круглосуточное консультирование пациентов по вопросам коронавирусной болезни в телефонном режиме. Если возникнет необходимость, то он может направить мобильную бригаду для взятия образцов для проведения ПЦР-тестирования.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, какие тесты на коронавирус делают в Украине и какой лучше выбрать.
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