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Когда начнется вакцинация учителей

Учителя находятся в высокой зоне риска

сегодня, 18:55
Автор:

Кириєнко Анна

В Украине активно проходит процесс вакцинации против коронавируса. Согласно этапами вакцинации, сначала прививки сделают медработникам, которые контактируют с больными COVID-19, и военным. Далее соцработникам и пожилым людям за 80 лет. После этого вакцинировать будут учителей, поскольку те находятся в высокой группе риска. Однако министр здравоохранения Максим Степанов уточнил когда учителя могут рассчитывать на прививку от коронавируса.

Когда начнется вакцинация учителей

Вакцинация в Украине: когда делать прививки учителям. Фото: rbk.ru

По словам министра, работников учебных заведений вакцинируют до начала нового учебного года. Поскольку в дальнейшем они активно начнут контактировать с учениками и другим коллективом.

Кроме того, в министерстве здравоохранения сообщали, что вакцинировать педагогов будут прямо в школах. Этим будут заниматься специальные мобильные бригады. Такой подход упрощает жизнь педагогам, поскольку им не придется заранее регистрироваться в очередь на прививку.

Также Максим Степанов сообщил, если в Украине будет достаточное количество вакцин, прививки будут делать по каскадным принципу. Это означает, что более поздний этап кампании может начаться в период, когда еще не закончился предыдущий.

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса будет продаваться в коммерческих учреждениях Украины. Цена этой вакцины у производителя будет стартовать от 15 до 20 долларов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Его полное мнение можно посмотреть в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что в очередь на вакцинацию от коронавируса записалось уже почти 128 000 украинцев. Детали читайте здесь.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202842-moz-planue-vakcinuvati-osvitan-do-pocatku-novogo-navcalnogo-roku.html
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