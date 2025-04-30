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Каждый третий клещ носитель опасной инфекции: результаты исследования

Результаты исследований клещей в Хмельницкой области

30 апреля 2025, 20:55
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Кречмаровская Наталия

В Украине продолжается сезон пиковой активности клещей. Опасность в том, что они являются носителями опасных инфекций – боррелиоза или болезни Лайма. В Хмельницкой области исследовали клещей и определили, сколько из них были опасными.

Каждый третий клещ носитель опасной инфекции: результаты исследования

Клещ. Иллюстративное фото

По сообщению генерального директора Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней, главного государственного санитарного врача Хмельницкой области Николая Габрикевича, в этом году первого клеща на исследование в учреждение принесли 14 марта. По состоянию на 28 апреля лаборатория особо опасных инфекций Центра уже исследовала 54 клеща, 20 из них являются носителями боррелиоза или болезни Лайма.

В Центре подчеркнули, что сезон активности клещей продлится почти до конца осени, и пик ожидается в мае-июне, а также сентябре-октябре.

"Поймать" клеща можно не только в лесу, но и на городских газонах, в парках или даже на собственном дворе. Несмотря на распространенный миф, они не прыгают на человека из дерева, не гонятся за ним, однако могут залезть на тело, когда человек будет отдыхать”, — объяснили специалисты.

В Центре дали советы, как снизить риск укуса клеща:

  • Воздержитесь от прогулок по лесу. Помните, прежде всего, о минной опасности.

  • Всегда держитесь поближе к центру троп и не заходите в траву с обеих сторон.

  • Если планируете гулять там, где растет трава, позаботьтесь о безопасной одежде: плотно прилегает к телу, светлая с длинными рукавами и штанинами. Желательно также пренебречь стилем и заправить штаны в носки.

  • Не сидите и не лежите на траве.

  • Выберите и применяйте репелленты – отпугивающие насекомые средства.

  • Каждые два часа прогулки осматривайте себя и своих близких.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что запрещено делать при укусе клеща.




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