Каждый третий клещ носитель опасной инфекции: результаты исследования

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Кречмаровская Наталия
В Украине продолжается сезон пиковой активности клещей. Опасность в том, что они являются носителями опасных инфекций – боррелиоза или болезни Лайма. В Хмельницкой области исследовали клещей и определили, сколько из них были опасными.
Клещ. Иллюстративное фото
По сообщению генерального директора Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней, главного государственного санитарного врача Хмельницкой области Николая Габрикевича, в этом году первого клеща на исследование в учреждение принесли 14 марта. По состоянию на 28 апреля лаборатория особо опасных инфекций Центра уже исследовала 54 клеща, 20 из них являются носителями боррелиоза или болезни Лайма.
В Центре подчеркнули, что сезон активности клещей продлится почти до конца осени, и пик ожидается в мае-июне, а также сентябре-октябре.
В Центре дали советы, как снизить риск укуса клеща:
Воздержитесь от прогулок по лесу. Помните, прежде всего, о минной опасности.
Всегда держитесь поближе к центру троп и не заходите в траву с обеих сторон.
Если планируете гулять там, где растет трава, позаботьтесь о безопасной одежде: плотно прилегает к телу, светлая с длинными рукавами и штанинами. Желательно также пренебречь стилем и заправить штаны в носки.
Не сидите и не лежите на траве.
Выберите и применяйте репелленты – отпугивающие насекомые средства.
Каждые два часа прогулки осматривайте себя и своих близких.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что запрещено делать при укусе клеща.
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