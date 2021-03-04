Каждый четвертый житель Земли может частично или полностью лишиться слуха, – ВОЗ

Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) каждый четвертый житель Земли уже в 2050 году может частично или полностью остаться без слуха. В отчете организации говорится, что количество таких людей может достичь 2,5 млрд человек.



Проблемы со слухом

В ВОЗ акцентируют внимание на важности улучшения доступа к различным методам лечения и профилактики проблем со слухом среди людей во всем мире. Кроме того, в отчете отмечают, что во многих странах люди с проблемами со слухом все еще не могут оперативно получить квалифицированную медицинскую помощь, что приводит к усугублению ситуации. Так, речь идет о странах с низким уровнем доходов, в которых люди отказываются обращаться к отоларингологу (ЛОРу).

Специалисты ВОЗ говорят, что массовой потери слуха среди населения нашей планеты можно избежать, если проводить активную работу в этом направлении. Например, по мнению специалистов, предотвратить потерю слуха у детей можно с помощью вакцинации, а также, если проводить работу с мамами новорожденных.

В ВОЗ заявляют, что проблема потери слуха с каждым годом приобретает все больше масштабы и все сложнее справиться с последствиями болезней, которые вовремя не лечили.

Напомним, ранее вмешательство и современные технологии помогают детям с нарушением слуха быть здоровыми, счастливыми и способными полностью реализовать свой потенциал. "Чем раньше ребенок с проблемой слуха диагностируется и получает индивидуальное обучение языку, слуховой аппарат, имплантаты или другое лечение, тем более вероятно, что его речевые навыки и развитие не пострадают", — говорит аудиолог Элисон Граймс.

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