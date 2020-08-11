Какие услуги при родах будут бесплатными с 2021 года: перечень

С 2021 в Украине при родах предусмотрен ряд бесплатных услуг. Об этом говорится в сообщении Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) в Facebook.

Бесплатный пакет родовспоможения предусматривает следующие услуги:

- мониторинг состояния беременной, роженицы и новорожденного (при необходимости лабораторно-инструментальные обследования и консультации врачей других специальностей);

- медицинская помощь при физиологических родах, предоставляемой очередной акушерской бригадой;

- медпомощь при осложненных родах и кесаревом сечении;

- снижение болевых ощущений у женщины во время родов, в частности эпидуральная анестезия;

- стабилизация состояния ребенка после рождения;

- вакцинация новорожденного согласно календарю профилактических прививок;

- лекарственные средства из национального перечня и расходные материалы, а также те лекарственные средства, которые централизованно закупаются Минздравом;

- питание во время пребывания в стационаре.

Сообщается, что получить помощь при родах могут пациентки, которые приехали в выбранный акушерский стационар, или вызвали "скорую", их туда доставившую. Роды с дежурной акушерской бригадой - бесплатные. Если же пациентка хочет рожать у конкретного врача, то за эту услугу заведение может устанавливать дополнительную официальную оплату, согласно определенным заведением тарифам.

Отмечается, что помощь при родах - приоритетное направление в программе медицинских гарантий в 2021 году. Так, НСЗУ предлагает в следующем году увеличить тариф на предоставление такой помощи в три раза - до 24 млн грн.

Добавим, что НСЗУ законтрактовала 396 медучреждений на оказание медицинской помощи при родах, а 70 из них - специализированные родильные дома и перинатальные центры. Так, почти 61 000 рожениц получила помощь в этих медучреждениях в течение апреля-июня. Учреждениям было выплачено НСЗУ 500 млн грн.

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