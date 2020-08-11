Какие услуги при родах будут бесплатными с 2021 года: перечень

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Таисия Ерохина
С 2021 в Украине при родах предусмотрен ряд бесплатных услуг. Об этом говорится в сообщении Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) в Facebook.
Бесплатный пакет родовспоможения предусматривает следующие услуги:
- мониторинг состояния беременной, роженицы и новорожденного (при необходимости лабораторно-инструментальные обследования и консультации врачей других специальностей);
- медицинская помощь при физиологических родах, предоставляемой очередной акушерской бригадой;
- медпомощь при осложненных родах и кесаревом сечении;
- снижение болевых ощущений у женщины во время родов, в частности эпидуральная анестезия;
- стабилизация состояния ребенка после рождения;
- вакцинация новорожденного согласно календарю профилактических прививок;
- лекарственные средства из национального перечня и расходные материалы, а также те лекарственные средства, которые централизованно закупаются Минздравом;
- питание во время пребывания в стационаре.
Сообщается, что получить помощь при родах могут пациентки, которые приехали в выбранный акушерский стационар, или вызвали "скорую", их туда доставившую. Роды с дежурной акушерской бригадой - бесплатные. Если же пациентка хочет рожать у конкретного врача, то за эту услугу заведение может устанавливать дополнительную официальную оплату, согласно определенным заведением тарифам.
Отмечается, что помощь при родах - приоритетное направление в программе медицинских гарантий в 2021 году. Так, НСЗУ предлагает в следующем году увеличить тариф на предоставление такой помощи в три раза - до 24 млн грн.
Добавим, что НСЗУ законтрактовала 396 медучреждений на оказание медицинской помощи при родах, а 70 из них - специализированные родильные дома и перинатальные центры. Так, почти 61 000 рожениц получила помощь в этих медучреждениях в течение апреля-июня. Учреждениям было выплачено НСЗУ 500 млн грн.
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