Как уберечь младенцев от инфекции: советы педиатра

Поцелуи могут быть опасны для новорожденных. Из-за них малыши могут подхватить опасные вирусы и бактерии, поскольку их иммунитет очень слаб, рассказала педиатр Дария Власенко.

Младенцы уязвимы к инфекции. Фото из открытых источников

По словам врача, младенцы чувствительны к инфекции в первые 6-8 недель жизни.

"Установите правило — не целовать в лицо новорожденных детей и вымыть руки с мылом перед тем, как брать ребенка. Мама может целовать малыша без ограничений, если у него нет симптомов острой инфекции", — отметила Дария Власенко.

Важно понимать, что иммунная система ребенка еще не полностью сформирована, когда они рождаются, поэтому риск подхватить серьезную инфекцию гораздо выше.

В течение первых трех месяцев иммунная система грудного ребенка имеет меньше врожденных иммунных клеток, борющихся с инфекциями, таких как нейтрофилы и моноциты. А это означает, что инфекции, вызывающие легкие симптомы у взрослых или детей постарше, могут быть опасны для жизни младенцев.

У новорожденных еще нет защиты, полученной от прививок, а их гематоэнцефалический барьер (защищает инфекции от проникновения в мозг) еще не полностью развит.

Единственным проявлением такого инфицирования может быть лихорадка. Вот почему новорожденного до трех месяцев с лихорадкой (температура выше 39) считают чрезвычайной ситуацией. Инфекции в мозге могут быть потенциально катастрофическими, особенно это касается младенцев до 4 месяцев.

Новорожденные дети более уязвимы к бактериям, чем старшие и взрослые, и особенно восприимчивы к инфекциям стрептококком группы B. Эти бактерии часто живут в желудочно-кишечном тракте и половых путях хозяина, не вызывая заболеваний. Инфекции GBS у новорожденных вызывают сепсис, пневмонию, менингит и инфекции крови.