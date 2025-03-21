Как половинке сообщить о разводе: ценные советы

Сексолог Виталий Курсик перечислила советы, как поговорить с партнером о расставании.

Советы для разрыва отношений. Фото из открытых источников

По словам эксперта, главное правило – честность, но без жестокости. Отговорки типа "это не ты, это я", "я просто не готов/а к серьезным отношениям" — звучат красиво, но редко помогают закрыть вопросы.

"Честность важна, но говорить ее нужно деликатно, без унижения или обвинений", – добавляет коуч.

Для мужчин: как сказать женщине о разрыве

Женщины более эмоциональны, и даже если они сами догадываются о неминуемом конце, им нужны объяснения.

Выберите подходящий момент

Не стоит говорить о разрыве перед важными событиями в ее жизни или в период эмоциональной нестабильности.

Будьте конкретным

Избегайте размытых фраз. К примеру, вместо "я не знаю, чего хочу" лучше сказать "я понимаю, что наши пути расходятся, и больше не чувствую, что эти отношения делают нас счастливыми".

Не предлагайте "остаться друзьями" сразу

"Это лишь усложняет ситуацию. Дайте время, а если она сама этого захочет – дружба возможна впоследствии", – советует Виталий Курсик.

Не исчезайте без объяснений

"Просто исчезнуть" – это не разрыв, а бегство. Женщине нужно логическое завершение.

Для женщин: как сказать мужчине о разрыве

Мужчины не всегда открыто проявляют эмоции, но это не значит, что им не больно.

Не делайте из разрыва драматический спектакль

Слезы, обвинения, манипуляции только усложнят процесс. Говорите четко и спокойно.

Дайте ему возможность "переварить" информацию

"Мужчинам нужно больше времени, чтобы понять эмоции. Если он сначала реагирует холодно или отстраненно — это нормально", — объясняет эксперт.

Не используйте секс как "последнее прощание"

Это только запутывает обоих и дает ложные надежды. И это может сделать разрыв более болезненным.

Проявите уважение

Даже если он совершил много ошибок, вспомните хорошие моменты.

"Фраза "спасибо за все хорошее, что было между нами" дает шанс закрыть историю без горечи", — советует специалист.

Общие советы для обоих

Говорите лично. Разрыв через сообщения – это жестоко. Если отношения значимы, найдите время для личного разговора.

Не оставляйте пробелов. Объясните причины так, чтобы у партнера не возникало иллюзий, что "может еще есть шанс".

Не ждите мгновенного понимания. Дайте партнеру пора пережить потерю, не требуйте, чтобы он сразу принял ситуацию.

Не играйте на чувстве вины. Разрыв – это ответственность обоих. Лишняя вина только мешает двигаться дальше.

"Разрыв – это не конец света, а возможность начать новый этап жизни. И если уйти достойно, то даже прежние отношения оставят в памяти не только боль, но и благодарность за совместно прожитые моменты", – резюмирует Виталий Курсик.