Как изменился ход коронавируса в Украине - основные тенденции

Ведущая инфекционистка МЗ Украины Ольга Голубовская сообщила о главных изменениях в течении коронавирусной болезни. Информацию эксперт обнародовала на своей странице в Facebook.

Коронавирус в Украине: названы шокирующие изменения течения болезни. Фото: РБК

По словам Голубовской, в 2021 году люди болеют коронавирусом иначе. Во-первых, увеличилось количество молодежи и лиц в возрасте 30+,

в которых зафиксировано коронавирус. Кроме того, у граждан молодого возраста все чаще наблюдаются осложнения и острое течение болезни.

Ранее ослабление симптомов коронавируса наблюдалось с 14-16 дня болезни. Теперь период выздоровления значительно увеличился.

Голубовская считает, что причиной этого может быть новый штамм коронавируса.

"Учитывая такие особенности, к сожалению, надо ожидать увеличения летальности, в частности у молодых людей", — подытожила Ольга Голубовская.

Кроме того, инфекционистка дала несколько советов медицинским работникам, по лечению больных коронавирусом пациентов. Прежде всего медикам необходимо ориентироваться на клинику заболевания, а лабораторные показатели оценивать критически.

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