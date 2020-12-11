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Как избежать проблем с сердцем

Давно доказано, что смех снижает уровень стресса и повышает эмоциональный фон человека, что, в свою очередь, благоприятно влияет на работу сердца.

сегодня, 00:25
Автор:

Ольга Чародий

Проблем с сердцем можно избежать вовсе или снизить риск обострений, если придерживаться этих правил:

Как избежать проблем с сердцем

ФОТО: Из открытых источников

-    Ешьте больше синих ягод – черника, голубика, ежевика  имеют в своем составе полезные для сердечной мышцы вещества.

-  Больше движения. Старайтесь вести активный образ жизни, но не переусердствуйте. Чрезмерные нагрузки могут негативно сказаться на работе сердечно-сосудистой  системы, пишет mk.ru.

-     Пейте воду. Часто мы заменяем воду напитками — чаем, соками и т.д. однако организму для нормальной работы необходима вода без сахара.

-     Старайтесь сократить количество животных жиров – они оседают на стенках сосудов, что провоцирует повышение артериального давления.

-     Смейтесь. Давно доказано, что смех снижает уровень стресса и повышает эмоциональный фон человека, что, в свою очередь, благоприятно влияет на работу сердца.

Напомним, "Комментарии" писали, что Ученые из Университета Мичигана провели исследование среди 1300 семейный пар, и пришли к неутешительным выводам: мужья, у которых жены любят закатывать истерику, страдают от повышенного давления. Самое обидное, что у дам при этом давление в норме. Ученые связывают это с мужской доблестью: как только у дамы сердца возникают проблемы, мужчина берется за дело и стремится все разрулить. При этом дама не станет особо рыпаться, и будет только наблюдать со стороны.



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Источник: mk.ru
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