Как избежать проблем с сердцем

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Ольга Чародий
Проблем с сердцем можно избежать вовсе или снизить риск
обострений, если придерживаться этих правил:
ФОТО: Из открытых источников
- Ешьте больше
синих ягод – черника, голубика, ежевика
имеют в своем составе полезные для сердечной мышцы вещества.
- Больше движения.
Старайтесь вести активный образ жизни, но не переусердствуйте. Чрезмерные нагрузки
могут негативно сказаться на работе сердечно-сосудистой системы, пишет mk.ru.
- Пейте воду.
Часто мы заменяем воду напитками — чаем, соками и т.д. однако организму для
нормальной работы необходима вода без сахара.
- Старайтесь
сократить количество животных жиров – они оседают на стенках сосудов, что
провоцирует повышение артериального давления.
- Смейтесь. Давно доказано, что смех снижает уровень стресса и повышает эмоциональный фон человека, что, в свою очередь, благоприятно влияет на работу сердца.
Напомним, "Комментарии" писали, что Ученые из Университета Мичигана провели исследование среди 1300 семейный пар, и пришли к неутешительным выводам: мужья, у которых жены любят закатывать истерику, страдают от повышенного давления. Самое обидное, что у дам при этом давление в норме. Ученые связывают это с мужской доблестью: как только у дамы сердца возникают проблемы, мужчина берется за дело и стремится все разрулить. При этом дама не станет особо рыпаться, и будет только наблюдать со стороны.
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