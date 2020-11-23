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Как избежать осложнений коронавируса: советы доктора Комаровского

Витамины С, D помогут перенести COVID-19 в легкой форме

сегодня, 19:38
Автор:

Елизавета Черных

Известный украинский доктор Евгений Комаровский поделился с украинцами советами, как избежать осложнений коронавируса, когда вы уже встретились с инфекцией. 

Как избежать осложнений коронавируса: советы доктора Комаровского

ФОТО: Из открытых источников

По мнению специалиста, хоть и лекарств от коронавирусной инфекции еще нет, не допустить тяжелого течения заболевания помогут витамины С, D, а также цинк. К перечню эксперт также добавил правильные домашние условия — чистый воздух со влажностью 40-60%. 

"Есть данные о том, что вероятность перехода болезни в тяжелую зависит от того, есть ли у вас в организме дефицит цинка, витамина D, С. Многие врачи и протоколы рекомендуют не допускать дефицита этих витаминов и элементов. Это пьется, чтобы болезнь не перешла в тяжелую форму", — подчеркнул Комаровский.

Он также напомнил о важности не допускать пересыхания слизистых, а также рекомендовал не забывать об обильном питье. 

Евгений Комаровский также сказал, что заболеет человек коронавирусом или нет, зависит от двух важных факторов: общего состояния организма человека и количества вируса, с котором он может встретиться. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, ученые выяснили, что защищает людей от COVID-19.


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Источник: https://coronavirus.tsn.ua/ru/kak-vstretitsya-s-koronavirusom-i-izbezhat-oslozhneniy-komarovskiy-dal-sovety-1673260.html?_ga=2.113660800.605698977.1606132425-755893552.1571156765
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