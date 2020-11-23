Как избежать осложнений коронавируса: советы доктора Комаровского

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Известный украинский доктор Евгений Комаровский поделился с украинцами советами, как избежать осложнений коронавируса, когда вы уже встретились с инфекцией.
ФОТО: Из открытых источников
По мнению специалиста, хоть и лекарств от коронавирусной инфекции еще нет, не допустить тяжелого течения заболевания помогут витамины С, D, а также цинк. К перечню эксперт также добавил правильные домашние условия — чистый воздух со влажностью 40-60%.
Он также напомнил о важности не допускать пересыхания слизистых, а также рекомендовал не забывать об обильном питье.
Евгений Комаровский также сказал, что заболеет человек коронавирусом или нет, зависит от двух важных факторов: общего состояния организма человека и количества вируса, с котором он может встретиться.
Как сообщали "Комментарии" ранее, ученые выяснили, что защищает людей от COVID-19.
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