День фармацевтического работника установлен Указом Президента Украины №1128/99 от 7 сентября 1999 года. Профессиональный праздник работников фармацевтических предприятий, провизоров, технологов и других работников отрасли отмечают в Украине каждую третью субботу сентября. В фармацевтической отрасли Украины сегодня работает более 350 тысяч человек. Украина является экспортером лекарств и работает в этом направлении с более чем 25 странами мира. Ассортимент выпускаемых в Украине препаратов постоянно растет.

К профессиональному празднику в группе компаний «Здоровье» отметили работников

Сейчас фармацевты не только продолжают выполнять свою работу и снабжать украинцев лекарствами, но и поддерживают военных на фронте, помогают гражданскому населению.

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Лучшие и заслуженные работники трех предприятий группы компаний "Здоровье" получили грамоты, благодарности и денежные вознаграждения. Это более 100 представителей различных профессий и структурных отделов: мастера производственных цехов (ампульного, нестерильного лекарственного средства, фитоцеха), сотрудники отделов продаж, отдела сертификации и контроля качества лекарств, регистрации и стандартизации, бухгалтерии, кадров, отдела главного технолога, химики контрольно-аналитической лаборатории, специалисты экономического отдела, состав готовых лекарственных средств, работники электротехнической службы отдела главного энергетика, слесари-ремонтники и другие работники предприятия.

Почетными грамотами от Объединения организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности Украины были награждены коллективы группы компаний "Здоровье" (ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье", ООО "ХФП "Здоровье народа", ООО "ДЗ "ГНЦЛС" ) за повседневную самоотверженную работу, мастерство, высокий профессионализм, творческий подход к решению самых сложных задач.





И.о. директора ООО "ДЗ "ГНЦЛС" Вадим ДЕМЕХИН, директор ООО "ХФП "Здоровье народа" Ольга ЛОВАШНИЧЕНКО, директор ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" Владимир НОВИКОВ

Несмотря на войну в стране, в 2023 году три компании группы "Здоровье" — именно "Здоровье", "Здоровье Народа" и "Фармекс" — в очной форме прошли инспектирование Госликслужбой Украины и были рекомендованы к получению сертификата GMP (должна производственная практика).

Руководство компании "Здоровье" постоянно на прямой связи с разными подразделениями, чтобы оперативно закрывать потребности в технике и оборудовании. Фармкомпания уже приобрела для армии более 60 квадрокоптеров, часть из которых оснащена тепловизорами. Неоднократно помогали техникой, машинами и оборудованием: передали почти 20 автомобилей, в том числе бронированный автомобиль Mercedes G-500 для специального подразделения, автобус, экскаватор и микроавтобус.

К этому делу приобщаются и работники. Для военных готовят горячие обеды, в холодное время организовывали производство печок-буржуек и окопных свечей для защитников.

Большое внимание уделяют помощи в лечении и восстановлении раненых военных. Компания постоянно передает медикаменты разным заведениям Украины, где лечатся наши Защитники. В одном из них был установлен современный испанский рентгенограф. При поддержке фармкомпании "Здоровье" военные могут проходить лечение в Медицинском центре физиотерапии Rubinko, где безоперационными методами помогают раненым восстановиться после сложных операций.

Компания сохранила многолетнюю традицию помогать незащищенным слоям населения. По инициативе главы наблюдательного совета фармацевтической компании "Здоровье" Александра Доровского компания стала партнером Артцентра Zelo, где через средства арттерапии помогают детям и взрослым восстановить ментальное здоровье.

Поздравляя работников с праздником, Александр Доровский еще раз поблагодарил их за стойкость и преданность работе и государству.

– У нас всегда была главная цель – заботиться о здоровье людей. Но в это время, когда военные рискуют своими жизнями ради нашей безопасности, миссия компании стала еще шире. Мы продолжаем каждый день производить необходимые для страны лекарства и помогаем армии защищать нашу землю. Это наша обязанность, и мы будем и дальше поддерживать героев на фронте и дома, — отметил Александр Доровский, председатель наблюдательного совета фармацевтической компании "Здоровье".