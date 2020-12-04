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Кириєнко Анна
За последний период уровень заболеваемости и смертности в Украине на COVID-19 "помолодел". Возросло количество больных коронавирус ом среди людей в возрасте до шестидесяти лет. Об этом рассказала ведущий инфекционист Ольга Голубовская.
Инфекционист сообщила о "помолодении" смертности от COVID-19. Фото: zik.ua
Эксперт сообщила, что пока эту тенденцию замечают только работники инфекционных отделений. Но вскоре о ней начнет рассказывать официальная статистика.
Напомним, что доктор медицинских наук и заслуженный врач Украины Ольга Голубовская недавно заболела коронавирусом. Ее состояние оценивают как средней тяжести. Женщину уже госпитализировали в одну из частных клиник столицы. Где именно заразилась врач, неизвестно.
Ранее эксперт объясняла, что зимой болеть коронавирусом наиболее опасно. Это связано с тем, что именно в осенне-зимний период человек может получить самые большие дозы возбудителя. Она заметила, что летом ситуация с распространением коронавирусной инфекции была намного легче. В летний период было меньше пациентов с диагностированной тяжелой формой COVID-19.
Сайт "Комментарии" рекомендует прочитать мнение инфекциониста Евгения Дубровского, как можно остановить эпидемию коронавируса в Украине. По его словам, введение жесткого карантина в этом не поможет.
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