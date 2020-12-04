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Инфекционист сообщила о "помолодении" смертности от COVID-19

Ольга Голубовская заметила, что больных коронавирусом становится все больше среди молодых людей

сегодня, 14:55
Автор:

Кириєнко Анна

За последний период уровень заболеваемости и смертности в Украине на COVID-19 "помолодел". Возросло количество больных коронавирус ом среди людей в возрасте до шестидесяти лет. Об этом рассказала ведущий инфекционист Ольга Голубовская.

Инфекционист сообщила о "помолодении" смертности от COVID-19

Инфекционист сообщила о "помолодении" смертности от COVID-19. Фото: zik.ua

“(...) сейчас наблюдаем в клинике у нас явные тенденции к повышению заболеваемости у более молодых лиц, и к повышению смертности у этих молодых лиц. Вы увидите через несколько недель, когда эта статистика немножечко подтянется, что у нас смертность в возрасте до 60 лет, скорее всего, вырастет, и мы это видим по клинике”, — рассказала прогнозы Голубовская.

Эксперт сообщила, что пока эту тенденцию замечают только работники инфекционных отделений. Но вскоре о ней начнет рассказывать официальная статистика.

Напомним, что доктор медицинских наук и заслуженный врач Украины Ольга Голубовская недавно заболела коронавирусом. Ее состояние оценивают как средней тяжести. Женщину уже госпитализировали в одну из частных клиник столицы. Где именно заразилась врач, неизвестно.

Ранее эксперт объясняла, что зимой болеть коронавирусом наиболее опасно. Это связано с тем, что именно в осенне-зимний период человек может получить самые большие дозы возбудителя. Она заметила, что летом ситуация с распространением коронавирусной инфекции была намного легче. В летний период было меньше пациентов с диагностированной тяжелой формой COVID-19.

Сайт "Комментарии" рекомендует прочитать мнение инфекциониста Евгения Дубровского, как можно остановить эпидемию коронавируса в Украине. По его словам, введение жесткого карантина в этом не поможет.




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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/exclusive/1906203-infektsionist-smertnist-vid-covid-19-v-ukrayini-pomolodshala
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