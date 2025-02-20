Хорошие новости: во Львове спасли младенца с раком почки, который родился преждевременно

Софийка из Тернополя родилась преждевременно со злокачественной опухолью почки. Крошку в критическом состоянии – с весом всего 1,5 кг, прооперировали хирурги детской больницы святого Николая Первого медобъединения Львова. А потом при жизни малышей еще более двух месяцев боролись медики реанимации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Львовского городского совета.

Во Львове спасли младенца с раком почки

"Софийка родилась на 28-й неделе беременности с весом 1560 г. Помимо типичных для "спешных" осложнений, медики обнаружили у ребенка еще и нефробластому – это врожденная злокачественная опухоль почки. Поэтому Софийку срочно перевезли из Тернополя во Львов. И здесь за жизнь девочки начали бороться специалисты больницы святого Николая", – сообщают в горсовете Львова.

Состояние ребенка было критическим. Преждевременное рождение, очень малый вес, инфекция и продолжающая расти опухоль. Оперировать было небезопасно. Но не оперировать было еще большей опасностью для жизни Софийки. Ведь опухоль вызывала кишечную непроходимость, пережимала нижнюю полую вену, смещала печень, а давление на внутренние органы угрожало ребенку смертью. Поэтому, несмотря на все риски, врачи подготовили Софийку к хирургическому вмешательству по удалению нефробластомы. И когда малышке стало совсем плохо, ее забрали на операционный стол.

"Это сложное вмешательство выполнили ведущие хирурги Александр Калинчук и Андрей Дворакевич. Они осторожно удалили правую почку вместе с опухолью и частицей полой вены. В то время новообразование занимало 15% тела ребенка и вместе с пораженным органом весило 135 граммов", – говорится в сообщении.

В течение двух месяцев при жизни Софийки отчаянно боролись неонатологи отделения интенсивной терапии и анестезиологии новорожденных – Ольга Павловская и Олеся Гера. И произошло чудо – состояние девочки улучшилось: она начала выздоравливать и ее перевели в отделение патологии новорожденных, где малышка набиралась сил.

Выписали Софийку после трех месяцев пребывания в детской больнице уже с весом 2270 граммов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Львовщине у ребенка 1 год обнаружили редкую болезнь.