Грипп и ОРВИ на фронте: военный рассказал, что спасает на передовой от болезней

На передовой нет эпидемии гриппа. На фронте "профилактику" осуществляет адреналин. Об этом в эфире Ранок. LIVE рассказал командир батальона беспилотных систем 30 ОМБр Андрей с позывным "Прокурор".

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Как отметил военный, адреналин компенсирует многое — от авитаминозов до переохлаждения. Мол, там, где в гражданской жизни люди уже бы заболели — на передовой организм выдерживает.

"На карантин нашу бригаду отправлять никто не собирается", – пошутил военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Одессе из-за большого процента заболеваемости ОРВИ закрыли на карантин 144 класса и 1 школу. Об этом сообщила директор городского Департамента образования Елена Буйневич.

"Общий карантин с закрытием всех учебных заведений объявляется медиками в случае превышения эпидпорога. Сейчас он не превышен, поэтому работаем", — отметила руководитель образовательного департамента.

Значительно хуже ситуация во Львовской области. Здесь из-за превышения эпидпорога по заболеваемости гриппом и ОРВИ ввели карантин в школах на две недели — до 28 февраля. Дети будут учиться в дистанционном формате. Такое решение 17 февраля приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

"Учреждения общего среднего образования переходят на отдаленное обучение со вторника и до пятницы следующей недели. Так на две недели мы сможем уменьшить скопление детей и рост заболеваемости", — говорит директор департамента образования и науки Львовской областной военной администрации Олег Паска. По словам начальника Львовской ОВА Максима Козицкого, за прошедшую неделю зафиксировали более 15 тысяч больных, что на 22% больше, чем неделей ранее. Это означает, что уровень заболеваемости очень высок.