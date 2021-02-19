Глава "Фармрады" обвинила директора "Медзакупок" Жумадилова в закупке просроченных медикаментов для тяжелобольных

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Станислав Молчанов
Председатель
правления общественной ассоциации “ФармРада” Елена Прудникова обвинила Арсена
Жумадилова, генерального директора госпредприятия "Медзакупки" в том, что он якобы
покупал просрочку для тяжелобольных украинцев. Об этом сообщает УНН.
Фото из открытых источников
Как сообщала "Украинская
правда", в МОЗ заявили, что именно ГП "Медзакупки" ответственно за срывы
закупок жизненно важных медикаментов почти на 1 млрд грн. Сотни тысяч
онкобольных детей и взрослых, больных ДЦП, недоношенных младенцев,
ВИЧ-инфицированных могут остатся без жизненно необходимой терапии.
Напомним, что
Арсен Жумадилов был поставлен на должность генерального директора
государственного предприятия "Медзакупки" во времена президентствования Петра
Порошенко. Как известно, у него нет профильного медицинского образования. Жумадилов
работает здесь еще со времен бывшего министра здравоохранения Ульяны Супрун.
Напомним,
эксперты оценили, кто может стоять за расследованием НАБУ из-за закупки
вакцин.
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