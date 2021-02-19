Глава "Фармрады" обвинила директора "Медзакупок" Жумадилова в закупке просроченных медикаментов для тяжелобольных

Председатель правления общественной ассоциации “ФармРада” Елена Прудникова обвинила Арсена Жумадилова, генерального директора госпредприятия "Медзакупки" в том, что он якобы покупал просрочку для тяжелобольных украинцев. Об этом сообщает УНН.

Фото из открытых источников

“У нас же в Украине „Медзакупки“ завозят сегодня что? Правильно: лекарственные средства с истекшим сроком годности месяц, две недели. То есть — иностранные фармкорпорации отнимают у нас государственные деньги, поставляют нам с очень коротким сроком годности медикаменты. Им выгоднее сюда это все, как на помойку, сбросить, потому уничтожения лекарственных средств это очень ценная вещь. Мы погрязли в коррупции — и никто с ней не борется”, — рассказала Прудникова.

Как сообщала "Украинская правда", в МОЗ заявили, что именно ГП "Медзакупки" ответственно за срывы закупок жизненно важных медикаментов почти на 1 млрд грн. Сотни тысяч онкобольных детей и взрослых, больных ДЦП, недоношенных младенцев, ВИЧ-инфицированных могут остатся без жизненно необходимой терапии.

“Ни в одной нормальной цивилизованной стране мира человек, который непосредственно отвечает за поставки жизненно необходимых лекарств после их срыва не только в должности не остался бы, его бы ждало суровое наказание. Но давайте так — у нас кто-нибудь наказывался? У нас же раньше, до Степанова, за закупки отвечали министры. Давайте вспомним Супрун, которая через международные организации закупала медикаменты и на миллиарды гривен государство сегодня не получило лекарственные средства. Так и здесь — „Медзакупки“ на 1 млрд сорвали поставки — и никто не наказывает за это”, — считает Прудникова.

Напомним, что Арсен Жумадилов был поставлен на должность генерального директора государственного предприятия "Медзакупки" во времена президентствования Петра Порошенко. Как известно, у него нет профильного медицинского образования. Жумадилов работает здесь еще со времен бывшего министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Напомним, эксперты оценили, кто может стоять за расследованием НАБУ из-за закупки вакцин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!