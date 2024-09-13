Гарантированная медицинская помощь при инсульте для переселенцев: что предусмотрено

Медицинская помощь при инсульте доступна бесплатно в 226 больницах по всей Украине. Национальная служба здоровья Украины покрывает все расходы по лечению, независимо от места регистрации пациента или его статуса, включая внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Это означает, что переселенцы могут получить необходимую медицинскую помощь в любом регионе.



Госпитализация. Фото: pxhere

Инсульт – внезапное нарушение кровообращения в мозге, которое может привести к серьезным повреждениям. К факторам риска относятся высокое давление, сердечные заболевания, диабет и курение, что повышает вероятность ишемического инсульта в два раза и геморрагического – в четыре.

Симптомы инсульта:

Вещание: нарушение произношения или путаница слов.

Лицо: асимметрия или "кривая" улыбка.

Головокружение: потеря равновесия, резкая головная боль.

Глаза: ухудшение зрения или двоение.

Конечности: слабость или онемение с одной стороны.

Если вы заметили эти признаки, немедленно звоните по телефону 103.

Бригада скорой помощи доставит пациента в больницу, у которой есть договор с НСЗУ на лечение инсульта. Для переселенцев нет ограничений по месту жительства, а требование платить за услуги или лекарства незаконно.

Список бесплатных услуг включает:

Первоначальный обзор, инструментальные и лабораторные исследования.

Нейровизуализация и СКТ/МРТ головного мозга.

Тромболитическая терапия и другие вмешательства.

Реабилитационная помощь и наблюдение.

Чтобы проверить, доставлен ли пациент в соответствующее учреждение, можно позвонить в НСЗУ или воспользоваться дашбордом "Заключенные договоры о медицинском обслуживании". В случае нарушений по требованию оплаты следует обратиться в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.