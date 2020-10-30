Facebook призывает пользователей к вакцинации против гриппа

Соцсеть Facebook с 31 октября будет проводить информационную кампанию по вакцинации против гриппа. Об этом заявляет информагентство " Интерфакс-Украина ".

Фото: vesiskitim

Во всей Европе, в том числе и в Украине, пользователи будут видеть сообщение, которое будет перенаправлять на страницу с информацией о вакцинации. Также Фейсбук будет показывать ближайшие места, где можно сделать прививку и постоянно напоминать о такой возможности.

А вот рекламу, которая призывает не делать прививки и направлена против вакцинации, будут блокировать.

Кампания разработана в связи с увеличением случаев сезонной заболеваемости гриппом. Прежде всего главная цель такой рекламы — еще раз подчеркнуть, что вакцинация — необходима, она создана для того, чтобы помогать и предотвращать болезни.

Напоминаем, что Facebook вместе с глобальными компаниями, в том числе с ВОЗ и ЮНИСЕФ, работают над разработкой кампаний по повышению уровня иммунизации общества.

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