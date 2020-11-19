Если некомфортно носить маску, меньше выходите на улицу - совет инфекциониста

Главный инфекционист Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук и заслуженный врач Украины Ольга Голубовская дала совет как не чувствовать дискомфорта от маски. Видео с советом опубликовано на телеграмм-канале Коронавирус_инфо.

Фото: delo.ua

Ольга Голубовская дала короткую, неожиданную, но четкую рекомендацию — меньше куда-нибудь выходить. Видеосовет длится 35 секунд.

Доктор медицинских наук рассказала, что есть много причин, почему может чесаться лицо и чувствуется дискомфорт. К каждому случаю нужен индивидуальный подход.





Отметим, как носить маску и не чувствовать дискомфорта — один из самых распространенных вопросов среди украинцев.

В конце Голубовская отметила, что дать других советов, например ходить без маски или мазать лицо кремом от раздражения, она не может.

Сайт "Комментарии" также напоминает, что ученые озвучили еще одну причину, почему дети почти не болеют COVID-19. Она заключается в особенности построения легких у детей и недостаточном количестве фермента, который важен при формировании многих вирусов.





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