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Еще более ста медпрепаратов упадут в цене: список

Цены на лекарства станут ниже, это можно будет наблюдать уже в марте

26 февраля 2025, 16:09
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Недилько Ксения

Украинские фармацевтические производители предоставили Министерству здравоохранения Украины предложения по лекарственным средствам собственного производства, цены на которые они готовы снизить в ближайшее время. Среди них обезболивающие препараты, сорбенты, антациды, человеческие иммуноглобулины, антибиотики, анестетики, противоэпилептические лекарственные средства, противокашлевые, жаропонижающие, лекарства, применяемые для регуляции артериального давления, витамины и микроэлементы. Об этом говорится на сайте Кабмина, сообщает портал "Комментарии".

Еще более ста медпрепаратов упадут в цене: список

Какие лекарства упадут в цене

Более 70 позиций лекарственных средств из этого перечня входят в Национальный перечень лекарственных средств, еще 35 рецептурных препаратов, которые можно покупать и использовать только при получении рецепта во время консультации у врача.

Со всем перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Отпускные цены производители будут снижать начиная с марта 2025 года.

Напомним, 12 февраля по результатам заседания СНБО утвержден пошаговый план мер по снижению и стабилизации цен на лекарства. В частности, правительство уже запустило ряд регуляций для обеспечения прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции, а именно:

урегулированы наценки на все лекарственные средства;

запрещена практика маркетинговых платежей до тех пор, пока не будет запущено референтное ценообразование на все лекарственные средства, реализуемые в стране и не установлены четкие правила этого процесса;

возобновлены проверки Госпродпотребслужбой в части контроля за ценами в аптечных сетях.

Кроме того, недавно Верховная Рада Украины приняла во втором чтении изменения в Закон Украины "О лекарственных средствах", положения которого предусматривают введение обязательного реферирования цен на все лекарственные средства и создание Национального каталога цен. В настоящее время принятый закон передан на подпись Президенту Украины.



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