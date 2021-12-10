Эксперты оценили влияние нового штамма: подходит ли пандемия COVID-19 к концу

Эксперты заявили, что нет четкого определения того, когда начинается и заканчивается пандемия и насколько угроза глобальной вспышки может отличаться в зависимости от страны. Об этом сообщает Fox News.

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"Это несколько субъективное суждение, потому что дело не только в количестве случаев. Это касается тяжести и влияния", – говорит доктор Майкл Райан, руководитель Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям.

В январе 2020 года ВОЗ признала вирус глобальным кризисом здравоохранения, "имеющим международную обеспокоенность". Через несколько месяцев, в марте, агентство здравоохранения ООН описало вспышку как пандемию, отражая тот факт, что вирус распространился почти на все континенты и что многие чиновники здравоохранения описывали его как пандемию.

Пандемия может считаться завершенной, когда ВОЗ решит, что вирус больше не является чрезвычайной ситуацией, представляющей международную обеспокоенность.

"Не будет ни одного дня, когда кто-нибудь скажет: "Хорошо, пандемия закончилась", — говорит доктор Крис Вудс, эксперт по инфекционным болезням из Университета Дьюка. Несмотря на то, что универсальных критериев нет, он сказал, что страны, вероятно, будут стремиться к устойчивому уменьшению случаев со временем.

Ученые ожидают, что COVID-19 со временем превратится в более предполагаемый вирус, как грипп, что означает, что он повлечет за собой сезонные вспышки, но не огромные всплески, которые мы наблюдаем сейчас. Но даже тогда, говорит Вудс, некоторые привычки, такие как носить маски в общественных местах, могут продолжиться.

"Даже после того, как пандемия закончится, COVID все равно будет с нами", — говорит Вудс.

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