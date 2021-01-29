Дыхательные упражнения помогают при коронавирусе - Английская опера дала советы

В Великобритании солисты Английской национальной оперы ввели программу для оказания помощи людям, которые переживают постковидний синдром и после выздоровления все еще имеют проблемы с дыханием. Основываясь на собственном опыте певцы советуют выполнять простейшие дыхательные упражнения, которым обучают для пения: максимально долгий вдох и выдох. Также полезно регулярное исполнение простых певучих и мелодичных колыбельных. Об этом говорится в видео-сюжете телеканала "ТСН".

Онлайн-семинар ENO Breath. Фото: English National Opera

Программу ввели после того, как одна из больниц в Лондоне по собственной инициативе создала группу из 12 пациентов, страдающих от тяжести дыхания и удуший после болезни "ковид". Через 6 недель, во время которых проводились мастер-классы от оперных певцов, пациенты почувствовали себя значительно лучше, поэтому терапию согласовали на постоянной основе.

Сейчас программа под названием ENO Breath (Дыхание от Английской национальной оперы) проводится в режиме 6 онлайн-семинаров. Стать участниками могут пока только жители Великобритании, те, кто получил специальное приглашение после коронавирусной болезни от представителя Национальной службы здравоохранения.

В анонсе программы говорится, что основной активностью для изучения дыхательных упражнений являются именно колыбельные, ведь они не только легко запоминаются, но и призваны успокаивать и усмирять тревогу.

"Пение колыбельных создает эмоциональную связь с другими задачами и упражнениями программы. Участники заканчивают занятия с успокаивающим песней в сердце. Что особенно важно — они являются инструментом самоконтроля над собственными симптомами удушья и тревожности", — объясняют на сайте ENO.

После успешно проведенных программ, количество желающих принять участие в семинарах уже достигает тысячи человек. А пока до Украины такая очередь не дошла, можно тренировать дыхание, напевая колыбельные, как советуют британские оперные певцы.





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