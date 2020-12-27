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COVID-19 в Украине: в каких областях больше всего новых случаев

Количество выздоровевших от COVID-19 снова превысило число заболевших

сегодня, 09:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине продолжает снижаться, за прошлые сутки в стране зафиксировано 6 113 новых случаев заболевания, из них 233 — дети.

COVID-19 в Украине: в каких областях больше всего новых случаев

статистика коронавируса в Украине (фото из открытых источников)

Согласно данным СНБО, на данный момент диагноз COVID-19 установлен у 349 677 украинцев, еще у более 5 тысяч человек есть подозрения на наличие вируса в организме. Жертвами пандемии стали 17 774 человека, из них 72 — за прошлые сутки. К счастью, динамика выздоровевших более позитивна, ведь в очередной раз, количество тех, кто победил коронавирус за сутки превысило число новых случаев. Всего с начала пандемии COVID-19 удалось побороть 658 538 людям, из них 6 621 украинец выздоровел за минувшие сутки.

Больше всего заболевание продолжает атаковать столицу Украины (+718 новых случаев за сутки), а также Днепропетровскую (+537), Одесскую (+515) и Запорожскую (+453) области.

Наименьшее количество заболевших коронавирусной инфекцией фиксируют в Кировоградской (+20 новых случаев) и Луганской (+76) областях.

Минздрав назвал три простых правила противоэпидемической безопасности — соблюдение дистанции, ношение маски и гигиена рук.

Напомним, доктор медицинских наук Алла Мироненко рассказала, как отличить симптомы гриппа от коронавирусной инфекции. По словам специалиста, у гриппа короткий инкубационный период, поэтому человек может сразу почувствовать ухудшение самочувствия, а коронавирус развивается медленнее и долгое время больной чувствует себя вялым, а потом лишь проявляются первые симптомы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Европе начал распространяться новый штамм коронавирусной инфекции. Впервые он был зафиксирован в Британии, но первые случаи заболевания уже диагностируют и в других странах, в частности в Испании, Японии, Германии.


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Источник: https://covid19.rnbo.gov.ua/
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