Что делать, если контактировали с больным на коронавирус: советы доктора Комаровского

Доктор Комаровский в своем блоге на ютубе рассказал, как должен поступить человек, который недавно контактировал с больным на COVID-19.

Мне задали вопрос: "Недавно переболевший COVID-19 контактирует с больным. Он разносчик или нет? Можно ли выходить на волю?" Отвечаю.

Берем свежий пример. Новость за 15 ноября о том, что британский премьер Борис Джонсон был в контакте с больным COVID-19, поэтому ушел на самоизоляцию. Весь мир знает о том, что у Джонсона был COVID-19. Но решение принимается только такое.

Для каждого из нас возникает несколько вопросов.

— Почему вы решили, что вы им переболели;

— Если есть подтверждающие тесты, верим ли мы им?

— Фраза "переболел вот только недавно" с точки зрения науки совершенно обтекаема. Это неделя, две? Вот Борис Джонсон болел в марте. То есть, полгода назад. Если в вашем случае — полгода, то — на самоизоляцию. А если пять месяцев, три?

Через годик-два обязательно придет время, когда будут совершенно понятные конкретные рекомендации. Но сейчас этого всего нет. Поскольку все страшно боятся, то однозначный механизм такой — были в контакте — "выходить нельзя".

Многие спросят: "А если я не болел COVID-19, когда мне можно выходить?".

Вот смотрите. Кто-то из членов семьи заболел, допустим, 1 ноября, появились первые симптомы, и вы с ним постоянно контактируете. Сколько этот человек будет заразный? Теоретически, максимум, 7−8 дней, но наука эпидемиология скажет, что лучше перестраховаться — 10 дней. Итак, вы контактировали с заболевшим человеком вплоть до 10 ноября, а теперь приплюсуйте 14 дней максимальный инкубационный период. Значит вы можете "идти на волю" 24 ноября. Вот это все придется нам считать.

Но на сегодня конкретный ответ на вопрос, увы, такой: если вы контактировали с ребенком, то вам никуда нельзя. Вы должны быть на самоизоляции.

А теперь с точки зрения логики и здравого смысла. Опасны ли вы? Разносчик ли вы? С вероятностью, значительно превышающей 99,9%, вы незаразны и никакой не разносчик хотя бы потому, что для того, чтобы быть реально разносчиком, вы должны быть человеком, который неспособен вырабатывать антитела. Но ведь один из тысячи, а может из десяти тысяч, не в состоянии сформировать адекватный иммунитет. Есть единичные случаи повторного заражения, они правда единичные, но теоретически возможны. Поэтому никто не захочет брать на себя ответственность. Короче, прямой ответ — увы, вам нельзя.

Но если вы спрашиваете, "Можно ли мне выходить?", уточню, а куда вы собираетесь выходить? Если вы собрались на пробежку, то вам однозначно можно. Если сядете с этим ребенком в свой личный автомобиль и поедете погулять по берегу Днепра, вам однозначно выходить можно и даже нужно. Но вы с ребенком сядете в лифт или у вас есть свой дом? Есть масса уточняющих вопросов.





Как ранее сообщали "Комментарии", в декабре в Украине будет введен строгий карантин.

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