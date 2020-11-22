Чего точно не помешает делать больным COVID-19: 15 советов врача

В случае инфицирования коронавирусом рекомендуется снижать температуру, не заниматься самолечением и отказаться от физических нагрузок. Об этом сообщает врач Тарас Жиравецкий на своей странице в Facebook.

Врач сообщил о ряде рекомендаций, которые обычно дает своим пациентам с COVID-19, которым более 35 лет или они находятся в зоне риска.

1. Снижение температуры. По словам врача, температура не идет нам на пользу при коронавирусе.

2. Самолечению — нет. Врач призвал не использовать иммуномодуляторы, народные методы, типа дышать спиртом через марлю, а также гуглить о болезни 24\7.

3. Паника — худший советчик, поэтому старайтесь не паниковать.

4. От занятий спорта стоит отказаться и не давать значительных нагрузок во время болезни.

5. Следует выспаться и отлежаться, пока болеете.

6. Дышать кислородом надо, если пульсоксиметр показывает на пальце сатурацию ниже 94.

7. Говорить семейному врачу правду о приеме лекарств, температуре тела и общем состоянии.

8. По словам Жировецкого, антибиотики, стероидные гормоны, противогрибковые препараты, нестероидные противовоспалительные, антикоагулянты — то, что может спасти во время осложнений коронавируса.

10. Вовремя обратиться к врачу — половина успеха в лечении.

11. Компьютерная томография — пока что неотъемлемый метод обследования пациентов с коронавирусной инфекцией, как и ПЦР-тестирование, но выполняются — только при необходимости.

12. Резерв финансов. Придется экономить, потому что часто государство не может компенсировать расходы на лекарства.

13. Мысли о скором выздоровлении также не помешают в лечении.

14. Помнить, что второй раз заболеть коронавирусом шансы очень скудны.

15. Не пытаться за несколько часов стать экспертом по коронавирусу.

Напомним, врач заявил, что молодые люди начали по-другому болеть коронавирусом.

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