"Британский" коронавирус смертоноснее на 74% - исследование

Согласно британскому исследованию, опубликованному в четверг, 24 декабря, новый вариант коронавируса, обнаруженный в Великобритании, на 50-74% более заразен. Авторы высказывают опасения по поводу возможного количества смертей и госпитализаций. Об этом пишет Le Figaro.

Фото: из открытых источников

На основе имеющихся предварительных данных в исследовании делается вывод, что вариант Sars-Cov-2 предположительно является причиной резкого увеличения числа случаев заболевания на юго-востоке Англии в последние недели. Он может быть может на 50-74% более "передаваемым" (56% в среднем по трем регионам), чем штамм, который циркулировал ранее. Об этом заявил один из авторов исследования Ник Дэвис, биолог Лондонской школы гигиены и тропической медицины (ЛШТМ).

Эта оценка, которая еще не была опубликована в научном журнале и не проанализирована независимыми экспертами, согласуется с другими данными (от 50% до 70%), предъявленными в понедельник на пресс-конференции.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон еще в минувшие выходные упомянул о том, что "заразность" выше на 70%, и британские власти передали Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) данную оценку.

Штамм под названием VOC 202012/01, впервые обнаруженный в сентябре в Великобритании, имеет 22 мутации в геноме. В частности, одна, названная N501Y, расположена на уровне шипового белка коронавируса, точки на его поверхности, которая позволяет ему прикрепляться к клеткам человека и проникать в них, тем самым играя ключевую роль в инфицировании.

Напомним, в Британии вчера обнаружили еще одну мутацию коронавируса.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Брюсселе назвали младенцев разносчиками коронавируса.









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