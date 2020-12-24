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"Британский" коронавирус смертоноснее на 74% - исследование

Эта оценка ученых подтверждает заявление премьер-министра Бориса Джонсона о примерно 70%

сегодня, 19:53
Автор:

Татьяна Лозовенко

Согласно британскому исследованию, опубликованному в четверг, 24 декабря, новый вариант коронавируса, обнаруженный в Великобритании, на 50-74% более заразен. Авторы высказывают опасения по поводу возможного количества смертей и госпитализаций. Об этом пишет Le Figaro. 

"Британский" коронавирус смертоноснее на 74% - исследование

Фото: из открытых источников

На основе имеющихся предварительных данных в исследовании делается вывод, что вариант Sars-Cov-2 предположительно является причиной резкого увеличения числа случаев заболевания на юго-востоке Англии в последние недели. Он может быть может на 50-74% более "передаваемым" (56% в среднем по трем регионам), чем штамм, который циркулировал ранее. Об этом заявил один из авторов исследования Ник Дэвис, биолог Лондонской школы гигиены и тропической медицины (ЛШТМ).

Эта оценка, которая еще не была опубликована в научном журнале и не проанализирована независимыми экспертами, согласуется с другими данными (от 50% до 70%), предъявленными в понедельник на пресс-конференции.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон еще в минувшие выходные упомянул о том, что "заразность" выше на 70%, и британские власти передали Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) данную оценку. 

Штамм под названием VOC 202012/01, впервые обнаруженный в сентябре в Великобритании, имеет 22 мутации в геноме. В частности, одна, названная N501Y, расположена на уровне шипового белка коронавируса, точки на его поверхности, которая позволяет ему прикрепляться к клеткам человека и проникать в них, тем самым играя ключевую роль в инфицировании.

Напомним, в Британии вчера обнаружили еще одну мутацию коронавируса

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Брюсселе назвали младенцев разносчиками коронавируса.




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Источник: https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-le-variant-detecte-au-royaume-uni-est-bien-50-a-74-plus-contagieux-selon-une-etude-20201224
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