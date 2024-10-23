Более 118 тысяч украинцев заболели, есть летальные случаи: какие вирусы циркулируют

За последнюю неделю более 118 тысяч украинцев заболели гриппом, ОРВИ и COVID-19. Больницы страны оказывают медицинскую помощь больным, включая детей. Пик заболеваемости пока не превысил эпидемический порог, однако медики призывают не игнорировать профилактические меры, в частности, вакцинацию. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Эпидемическая ситуация в Украине. Фото: freepik

Статистика заболеваний: дети болеют чаще всего

За последнюю неделю заболело 118 670 украинцев, из них 74 069 — дети. В больницах находятся 2673 человека, из которых 1664 — дети. Среди госпитализированных 410 пациентов с COVID-19, включая 52 детей. Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 наблюдается в Черкасской, Кировоградской и Сумской областях.

Общее состояние: количество больных растет

С начала эпидемического сезона, начавшегося 30 сентября, ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело уже 351 729 человек. По данным медиков, летальный исход от гриппа не зарегистрирован, но зафиксирован 31 летальный случай вследствие осложнений COVID-19. Все умершие не имели вакцинации против коронавируса в последние 12 месяцев.

Вакцинация: самый эффективный метод профилактики

Специалисты отмечают, что ежегодная вакцинация является самым эффективным способом предотвращения заболеваний. Вакцинация от гриппа не защищает от COVID-19 и наоборот. Однако прививку можно получить в один день или с рекомендуемым интервалом. Вакцины против COVID-19 бесплатны, а медики используют омикрон-специфические вакцины Comirnaty от Pfizer.

Рекомендации для людей из группы риска

Ежегодная вакцинация против гриппа рекомендована, поскольку эта болезнь может привести к серьезным осложнениям. Вакцинация важна для людей, работающих в местах скопления людей, беременных, пациентов с хроническими заболеваниями, детей до 5 лет и пожилых. Вакцины против гриппа французского и корейского производства уже доступны в аптеках.

Вакцинация медиков: кампания продолжается

С начала октября продолжается кампания по вакцинации медицинских работников. Министерство здравоохранения распределило 30 тысяч доз вакцины во все области. На 20 октября 17 956 медиков уже получили профилактические прививки против гриппа. Вакцинация медиков является важным шагом по борьбе с эпидемией, что позволит снизить риски для здоровья населения.