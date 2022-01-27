Аптеки будут продавать лекарства только по электронному рецепту: когда заработает нововведение

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Карина Ожерельева
С апреля 2022 года начнет действовать нововведение, согласно которому антибиотики будут продавать в аптеках только людям, которые предоставляют электронный рецепт от врача. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко - фото из открытых источников
Министр подчеркнул, что назначать антибиотики и выписывать рецепты на получение лекарства могут только специалисты. Электронный рецепт можно взять у любого врача, несмотря на то, есть декларация с семейным врачом или нет. Однако, в любом случае, необходимо быть зарегистрированным в электронной системе здравоохранения.
Все врачи, отпускающие лекарства по электронным рецептам, также должны быть зарегистрированы в электронной системе.
В рецепте будет указываться лекарственная форма антибиотика и дозировка. Также специалист должен указать способ применения лекарства и длительность их приема.
Как сообщали ранее "Комментарии", в Офисе президента рассказали, кто сможет потратить 1000 грн в аптеках.
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