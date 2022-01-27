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Аптеки будут продавать лекарства только по электронному рецепту: когда заработает нововведение

Электронный рецепт можно взять у любого врача

сегодня, 17:44
Автор:

Карина Ожерельева
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С апреля 2022 года начнет действовать нововведение, согласно которому антибиотики будут продавать в аптеках только людям, которые предоставляют электронный рецепт от врача. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Аптеки будут продавать лекарства только по электронному рецепту: когда заработает нововведение

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко - фото из открытых источников

"Устойчивость к антимикробным препаратам является одной из самых серьезных угроз для общественного здоровья", — отметил Ляшко.

Министр подчеркнул, что назначать антибиотики и выписывать рецепты на получение лекарства могут только специалисты. Электронный рецепт можно взять у любого врача, несмотря на то, есть декларация с семейным врачом или нет. Однако, в любом случае, необходимо быть зарегистрированным в электронной системе здравоохранения.

"В апреле антибиотики, зарегистрированные в Украине, будут отпускаться в аптеках только при наличии у пациента электронного рецепта. Запуск электронного рецепта решит проблему неконтролируемого и нецелевого использования препаратов и главное – поможет предотвратить развитие стойкости к противомикробным препаратам", — подчеркнул Виктор Ляшко.

Все врачи, отпускающие лекарства по электронным рецептам, также должны быть зарегистрированы в электронной системе.

В рецепте будет указываться лекарственная форма антибиотика и дозировка. Также специалист должен указать способ применения лекарства и длительность их приема.

"Отмечаю, антибиотики лечат инфекционные болезни, вызванные бактериями и совсем неэффективные в борьбе с вирусными болезнями", — подчеркнул министр здравоохранения Украины.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Офисе президента рассказали, кто сможет потратить 1000 грн в аптеках.


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Источник: https://ua.news/ua/s-aprelya-apteky-budut-otpuskat-antybyotyky-tolko-po-elektronnomu-retseptu/
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