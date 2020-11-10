Антибиотики не помогают при вирусной пневмонии - доктор Комаровский

Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский на своем YouTube-канале рассказал о действии антибиотиков и разрушил устойчивые мифы о способах лечения пневмонии.

Фото: РБК

Врач сообщил, что воспаление легких может иметь как вирусную, так и бактериальную природу. Действие же антибиотиков раскрывается только при лечении бактериальной пневмонии. В борьбе с вирусной пневмонией ни один антибиотик не поможет. В таком случае препараты могут только навредить здоровью человека.

Комаровский предупредил, если больной удовлетворительно себя чувствует, у него нет осложнений, то любое медикаментозное лечение может только ухудшить состояние человека.

Педиатр предупредил, что употреблять антибиотики можно только в том случае, когда к этому есть показания. Использовать сильные препараты для профилактики, и тем более для лечения коронавируса — не только недейственное, но и опасное для здоровья дело.





Напоминаем, что ранее Комаровский раскритиковал способы борьбы с коронавирусом в украинских школах.

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