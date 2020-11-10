kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.11.2020

BTC/USD

15237.08

ETH/USD

446.59

LTC/USD

58.28

НБУ 10.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина Антибиотики не помогают при вирусной пневмонии - доктор Комаровский
commentss НОВОСТИ Все новости

Антибиотики не помогают при вирусной пневмонии - доктор Комаровский

Известный педиатр Евгений Комаровский развенчал ряд мифов об эффективности антибиотиков

сегодня, 13:15
Автор:

Кириєнко Анна

Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский на своем YouTube-канале рассказал о действии антибиотиков и разрушил устойчивые мифы о способах лечения пневмонии.

Антибиотики не помогают при вирусной пневмонии - доктор Комаровский

Фото: РБК

Врач сообщил, что воспаление легких может иметь как вирусную, так и бактериальную природу. Действие же антибиотиков раскрывается только при лечении бактериальной пневмонии. В борьбе с вирусной пневмонией ни один антибиотик не поможет. В таком случае препараты могут только навредить здоровью человека.

Комаровский предупредил, если больной удовлетворительно себя чувствует, у него нет осложнений, то любое медикаментозное лечение может только ухудшить состояние человека.

Педиатр предупредил, что употреблять антибиотики можно только в том случае, когда к этому есть показания. Использовать сильные препараты для профилактики, и тем более для лечения коронавируса — не только недейственное, но и опасное для здоровья дело.


Напоминаем, что ранее Комаровский раскритиковал способы борьбы с коронавирусом в украинских школах.

Также вас заинтересует, почему тест на COVID-19 может показать неправильный результат.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LjAhuxQBtxE&feature=youtu.be
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ