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Издевались над гражданскими жителями и пытались изнасиловать 16-летнюю девушку: идентифицировали еще 2 палачей рф

Один из оккупантов неоднократно пытался изнасиловать 16-летнюю девушку

сегодня, 17:04
Автор:

Лиля Воробьева
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Правоохранители установили еще двух военных России, которые жестоко обращались с гражданскими и совершали сексуальное насилие над несовершеннолетней девушкой. оккупантам  сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны во время оккупации части Черниговской области. Об этом сообщается в Офисе генерального прокурора Украины.
Следователи установили военнослужащих вооруженных сил РФ, которые издевались над мирными жителями во время оккупации части Черниговской области. Оба сообщены о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, группа военнослужащих РФ в марте 2022 года, находясь в одном из населенных пунктов Черниговского района, жестоко обращалась с гражданским населением. Подозреваемые поселились в доме, где проживала семья — несовершеннолетняя девушка, ее брат и бабушка. Один из военнослужащих — командир подразделения, неоднократно пытался изнасиловать 16-летнюю девушку, основывая к ней физическое и психологическое насилие.С целью преодоления сопротивления бил ее по голове оружием и душил. Также военнослужащие РФ не раз в морозную погоду  издевались над семьей, удерживали брата девушки во дворе дома в наручниках и без верхней одежды, наносили телесные повреждения", — говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются другие военные ВС РФ, причастные к совершению преступлений против мирного населения.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что вблизи границ Харьковской и Донецкой области кафиры потерпели поражение.

Издевались над гражданскими жителями и пытались изнасиловать 16-летнюю девушку: идентифицировали еще 2 палачей рф

Окупанти знущалися з мирних жителів на Чернігівщині (фото з відкритих джерел)


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Источник: https://www.facebook.com/pgo.gov.ua
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