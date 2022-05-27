Издевались над гражданскими жителями и пытались изнасиловать 16-летнюю девушку: идентифицировали еще 2 палачей рф

Правоохранители установили еще двух военных России, которые жестоко обращались с гражданскими и совершали сексуальное насилие над несовершеннолетней девушкой. оккупантам сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны во время оккупации части Черниговской области. Об этом сообщается в Офисе генерального прокурора Украины.

Следователи установили военнослужащих вооруженных сил РФ, которые издевались над мирными жителями во время оккупации части Черниговской области. Оба сообщены о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

