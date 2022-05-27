Издевались над гражданскими жителями и пытались изнасиловать 16-летнюю девушку: идентифицировали еще 2 палачей рф

Правоохранители установили еще двух военных России, которые жестоко обращались с гражданскими и совершали сексуальное насилие над несовершеннолетней девушкой. оккупантам сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны во время оккупации части Черниговской области. Об этом сообщается в Офисе генерального прокурора Украины.
Следователи установили военнослужащих вооруженных сил РФ, которые издевались над мирными жителями во время оккупации части Черниговской области. Оба сообщены о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, группа военнослужащих РФ в марте 2022 года, находясь в одном из населенных пунктов Черниговского района, жестоко обращалась с гражданским населением. Подозреваемые поселились в доме, где проживала семья — несовершеннолетняя девушка, ее брат и бабушка. Один из военнослужащих — командир подразделения, неоднократно пытался изнасиловать 16-летнюю девушку, основывая к ней физическое и психологическое насилие.С целью преодоления сопротивления бил ее по голове оружием и душил. Также военнослужащие РФ не раз в морозную погоду издевались над семьей, удерживали брата девушки во дворе дома в наручниках и без верхней одежды, наносили телесные повреждения", — говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются другие военные ВС РФ, причастные к совершению преступлений против мирного населения.