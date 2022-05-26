История, как тяжелораненый боец 4 дня пролежал один в лесопосадке и выжил: что его спасло

За эти три месяца войны уже было множество душераздирающих историй, которые не могут оставить равнодушными большинство людей. Одна из таких произошла с украинским защитником по имени Дмитрий. Он чудом выжил после тяжелого ранения, оставшись один в лесопосадке после ожесточенного боя. Только спустя 4 дня его нашли наши воины. Как передает портал "Комментарии", об этой истории рассказал у себя в Facebook боец ВСУ Максим Бугель.

Раненый боец. Фото: Максим Бугель в Facebook

Боец рассказывает, что на одном из участков завязался тяжелый бой между нашими бойцами и оккупантами. В итоге ВСУ отступили. Но так получилось, что российские захватчики не стали продолжать наступление и тоже отступили. Боец Дмитрий, получив серьезное ранение остался один. Благодаря тому, что он сумел наложить турникет, он избежал большой потери крови. Но все равно сил выйти на позиции своих бойцов у него не хватило. Боец не растерялся и нашел глиняную яму, где была дождевая вода, также ему повезло, что были вафли. Пусть всего одна пачка, но так 4 дня парень сумел продержаться.

Максим Бугель отмечает, повезло, что парня нашли после прочесывания территории. Ну, а то, как его вытаскивали – это отдельная история. Одного бойца отправил в позиции по медика, а еще с тремя пришлось транспортировать раненого бойца более 3 км. В итоге, Дмитрию была оказана медицинская помощь и парень отправился в госпиталь восстанавливать силы. Эти 4 дня оказались очень и очень непростыми для Дмитрия.

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