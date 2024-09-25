Золотые инвестиции: украинские монеты, за которые платят состояние

В вашем кошельке или в коллекции может лежать монета, которая за годы стала настоящим сокровищем. Именно так произошло с рядом монет, выпущенных Национальным банком Украины еще в 1997 году. Сегодня некоторые из них можно продать за полмиллиона гривен. Особенно высоко ценятся редкие экземпляры из серии "Оранта", чья стоимость с каждым годом только растет.

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Монеты, которые превратились в золото

Самыми дорогими на рынке нумизматики стали монеты "Оранта". Их ценность колоссально выросла с момента выпуска, и сегодня одна из них может стоить до 250 тысяч гривен. Однако коллекционеры, у которых сохранился полный набор, могут рассчитывать на невероятные суммы — до 500 тысяч гривен за комплект! Такие инвестиции не просто окупились, они значительно превысили рост стоимости золота.

Какие монеты "Оранта" оказались на пике цен? В 1997 году НБУ выпустил четыре вида монет:

50 гривен: 3,11 грамма чистого золота, тираж 2 тысячи штук. Сегодня цена такой монеты достигает 38 999 гривен.

125 гривен: 7,78 грамма золота, тираж 4 тысячи экземпляров. Сейчас стоимость — около 50 тысяч гривен.

250 гривен: 15,55 грамма золота, тираж — 3 тысячи штук. Цена монеты — 80 тысяч гривен.

500 гривен: 51,1 грамма чистого золота, тираж — всего 1 тысяча штук. Такая монета может стоить до 250 тысяч гривен.

Как отмечает финансовый аналитик Михаил Козырев, те, кто успел купить эти монеты в 1997 году, смогли увеличить свой капитал в 7–10 раз! Это значительно выше, чем рост стоимости самого золота за этот период.

Но не только "Оранта" вызывает интерес у коллекционеров. В 2011 году НБУ выпустил монету "20 лет Независимости Украины" номиналом 100 гривен. Ее тираж составил всего 1 тысячу экземпляров, а вес — 31,1 грамма чистого золота. Сегодня такие монеты можно продать за 170 тысяч гривен, что в 1,75 раза превышает стоимость содержащегося в ней золота. Козырев подчеркивает, что те, кто приобрел эту монету на аукционах за 55 500 гривен в 2016 году, могут продать ее втрое дороже.