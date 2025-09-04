Жутко, но профессионально: оркестр из Киевщины создал увертюру "Шахед" (ВИДЕО)

Россия почти каждую ночь атакует Украину сотнями дронов – звуки, которые слышат украинцы за окном, когда ПВО сбивает вражеские цели, сложно передать словами.

Дрон. Иллюстративное фото

Народный любительский духовой оркестр "Гармония" из села Кившовата Таращанской громад Киевской области положил звуки полета иранского ударного беспилотника "Шахед" на ноты и создал увертюру, пишет издание ZAXID.НЕТ.

"Такие увертюры слышит каждый украинец ежедневно", — отметил гитарист Дмитрий Корниенко.

Корниенко рассказал, что весь состав оркестра принял решение создать увертюру с традиционным звуком войны.

"Мы не хотели кого-то напугать или оскорбить. Главная идея в том, чтобы показать всему миру, что украинцы сильные, креативные и веселые. И еще раз поблагодарить ВСУ, которые нас защищают", — резюмировал музыкант.

Под видео пользователи оставляли комментарии — мнения по поводу увертюры разделились.

Одни писали, что страшно, от звуков становится не по себе и их хватает за окном. Другие увлекались мастерством музыкантов и заметили, что звуки переданы очень точно.

"Это только украинские музыканты могут четко отразить эти ужасные звуки, которые испытывают каждый день", — говорится в комментарии.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что комбинированная атака РФ в ночь на 28 августа была одной из самых больших. Начальник управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что было применено 629 средств воздушного нападения, из них и аэробалистические ракеты "Кинжал", и ракеты воздушного базирования Х-101 и баллистика, это то, что достает до Киева в очень короткие сроки. Но, по его словам, на этот раз враг выпустил больше ракет. Россия чаще применяет дроны с реактивными двигателями.



