Жуткая теория о древней цивилизации находит подтверждение

Под пирамидами Гизы могут скрываться подземные сооружения, способные изменить представление об истории цивилизаций. Итальянские ученые заявили об обнаружении огромного подземного комплекса под пирамидой Хафры с помощью георадара. Среди обнаруженного — массивные туннели и камеры, простирающиеся на тысячи футов.

Пирамиды

Исследование еще не прошло рецензирование, но уже вызвало бурную дискуссию в научных и околонаучных кругах. Особенно среди сторонников альтернативной истории, которые считают, что пирамиды могли быть созданы или вдохновлены исчезнувшей доисторической цивилизацией.

Эту гипотезу поддерживает известный геолог из Калифорнийского университета Джеймс Кеннетт, исследующий последствия глобальной катастрофы — вероятного удара кометы около 12 800 лет назад. Именно тогда, по его словам, загадочно исчезли кловишская культура в Северной Америке и ряд других обществ.

Ученый предполагает, что удар мог нанести масштабные наводнения в районе Средиземного моря и Нила, которые могли уничтожить следы древних поселений в Египте. Интересно, что в храме Эдфу (в 780 км от Гизы) есть иероглифы, описывающие "великий потоп" и "гибель священной земли" — дома загадочных "первых существ".

Исследователь Эндрю Коллинз считает, что это описание можно интерпретировать как метафору падения небесного тела — "змея", погрузившего мир во тьму. Он утверждает, что в текстах упоминается "Подземное царство Души", которое может иметь связь с подземными структурами под Гизой.

Несмотря на скептицизм академического сообщества, находки типа Гебекли-Тепе в Турции — мегалитического сооружения старше 11 000 лет — доказывают, что наша история может иметь "потерянные страницы", которые только начинают открываться.

Докажет ли наука правдивость новых открытий покажет время. Но пока они снова разожгли интерес к одному из самых загадочных сооружений человечества.

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