Живой Нострадамус сделал жуткий прогноз об угрозе из Китая

Бразильский мистик Атос Саломе, известный как "живой Нострадамус", снова напомнил о своем жутком предвидении — на этот раз относительно масштабной кибератаки в районе Южно-Китайского моря. По его словам, события, которые он еще в 2023 году описал как "цифровой хаос", сейчас приобретают реальные черты после того, как Китай продемонстрировал технологию, способную перерезать подводные кабели на глубине до 4000 метров.

Живой Нострадамус

38-летний Саломе, приписывающий себе предсказание пандемии COVID-19, смерть королевы Елизаветы II и вторжение России в Украину, предостерегает: новая китайская технология может стать мощным оружием в современной геополитической борьбе. По его словам, речь идет об инструменте, который способен вывести из строя коммуникационные системы противника "без выстрела".

"Подводные кабели – это невидимые артерии мировой коммуникации, передающие 95% всех интернет-данных. Их повреждение или манипулирование ими может повлечь за собой крах международных связей, дестабилизировать экономику, финансовые рынки и военные сети", — говорит Саломе.

Пекин настаивает на том, что новая технология создана для гражданского использования. Однако специалисты по безопасности все чаще выражают опасения по поводу ее потенциального военного назначения. На фоне обострения отношений между США и Китаем, в частности, после торговой войны Дональда Трампа, напряжение в Южно-Китайском море только усиливается.

Саломе считает, что мир входит в новую эпоху "тихой войны", где атаки будут не видимыми, а их сила еще опаснее.

"Современные войны все больше ведутся в цифровом пространстве и уничтожение серверов или обесточивание целых регионов становится привычной практикой. Теперь – к этому прилагаются подводные кабели", — сказал он.

Ранее его слова о "цифровой катастрофе" в Китае выглядели расплывчато, однако последние новости предоставили им конкретное подтверждение.

"Мы стоим на пороге новой глобальной динамики, которую формирует невидимое оружие — техника и, возможно, что-то сверхъестественное. Мир должен ответить на главный вопрос: готовы ли мы к новой форме угрозы? — подытожил он в своем зловещем предупреждении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что китайское судно задержали во время перерезки кабелей.



