"Живой Нострадамус" раскрывает ужасные предсказания на 2025 год

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, известный своими точными предсказаниями, снова привлек внимание мира. В своих прогнозах на 2025 год он акцентирует внимание на глобальных вызовах, связанных с технологическим прогрессом, и предупреждает, что человечество может потерять контроль над инновациями, которые оно же создало.

Экстрасенс Атос Саломе. Фото из открытых источников

38-летний Атос Саломе, которого часто называют "живым Нострадамусом", раньше имел много сбывшихся пророчеств. Он предсказал пандемию коронавируса, смерть королевы Елизаветы и глобальный сбой Microsoft. Теперь экстрасенс сделал предупреждение на 2025 год.

Искусственный интеллект: шанс или риск?

Саломе считает, что искусственный интеллект (ИИ) достигнет новых высот в своих возможностях. "Продвинутые системы смогут работать в нескольких областях одновременно, имитируя человеческие соображения", — сказал он. Однако экстрасенс предостерегает, что передача чрезмерной власти машинам может обернуться непредсказуемыми последствиями: "Что произойдет, если мы потеряем контроль?"

Квантовые вычисления: революция или хаос

Еще одним важным аспектом будущего, по мнению Саломе, станут квантовые вычисления. Они откроют новые возможности, такие как моделирование молекул для лекарства, но также создадут риски. "Слом глобальных систем цифровой безопасности? Неизбежно", — отмечает он и предупреждает, что правительства, банки и учреждения могут столкнуться с беспрецедентным киберкризисом.

Связи между мозгом и машиной

Технологии прямого подключения мозга к ИИ обещают прорывы в лечении неврологических заболеваний, но также несут угрозы. "Готовы ли мы отказаться от последней крепости конфиденциальности — нашего ума?" — спрашивает Саломе. Эта технология может лечить неврологические заболевания, но также создает страшный риск: психическое вторжение и манипуляции мнениями, объясняет экстрасенс.

Цифровые валюты и контроль за деньгами

2025 год, по прогнозам экстрасенса, станет годом консолидации цифровых валют. Это может ускорить транзакции, но в то же время поставить под угрозу финансовую свободу людей: "У правительствов будет абсолютный контроль над цифровыми деньгами, имея возможность замораживать счета или контролировать каждую покупку".

Освоение космоса и НЛО

Благодаря достижениям, таким как телескоп Джеймса Уэбба, человечество может получить ответ на вопрос о существовании инопланетной жизни. "Эти открытия могут революционизировать взгляды на вселенную", — убежден Саломе.

Готово ли человечество к вызовам?

Атос Саломе отмечает, что человечество находится на критическом перепутье. 2025 может стать периодом больших прорывов или началом катастрофических последствий. По его словам, ответ на этот вопрос зависит от того, сможем ли мы сохранить контроль над созданными технологиями и выбрать путь, который принесет пользу, а не хаос.

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