Жительница «самого страшного дома Англии» рассказала о полтергейсте

Ширли Хитчингс — жительница "самого страшного дома в Англии", впервые за много лет рассказала о паранормальных явлениях, которые происходили в ее доме в течение многих лет. Об этом сообщает издание The Sun.

Жительница самого страшного дома Англии рассказала о привидениях. Фото: 7factov.ru

Женщина сообщила, что первая ее встреча с полтергейстом состоялась в 15 лет. Тогда Ширли вместе с семьей увидели большой серебряный ключ, изготовленный на старинный манер.

В тот же день члены семьи проснулись от непонятного грохота. Семья подумала, что это привидение. Ему даже дали имя — Дональд.

После этого случая в доме Хитчингс предметы летали по комнатам, раздавался таинственный стук, и без причин разгорался огонь.

Женщина сообщила, что полтергейст вел себя не слишком вежливо — он бросал с полки часы, перемещал тапочки по комнате и поднимал в воздух стулья. Родители Ширли пытались устранить проблему и даже окропляли дом святой водой, однако это только злило Дональда еще сильнее.

Через некоторое время события Хитчингсы получили огласку. Их дом стал чрезвычайно популярным. Фото здания начали появляться в местных СМИ.

Сооружение посетил и охотник за привидениями Гарольд Чиббетт. Специалист сообщил, что Дональд — это беспокойный дух, который преследует отдельного человека и вызывает физические расстройства.

Ширли Хитчингс заявила, что Дональд вмешивался и в ее личную жизнь. Призрак отпугивал ее поклонников. Даже когда женщина вышла замуж и переехала, полтергейст преследовал ее. Успокоилось паранормальное явление только в 1968 году.

Несмотря на рассказы Ширли и ее семьи, официальных доказательств, что полтергейст действительно существовал, нет.

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