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Женщины могут «заработать» полмиллиона, выполнив условия Кадырова.

Кадыров пообещал полмиллиона женщинам, которые родят в определенный день и назовут новорожденных в честь «чеченских героев»

сегодня, 13:53
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Недилько Ксения

Заработать полмиллиона, родив ребенка в определенный день и дав имя в честь "чеченского героя", могут женщины в Чечне. Об этом глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил в посту, что подводит итоги "Года истории", пишет издание ASTRA.

Женщины могут «заработать» полмиллиона, выполнив условия Кадырова.

Рамзан Кадыров. Фото из открытых источников

Точную дату проведения акции глава Чечни приказал избрать местным чиновникам. Список конкретных имен не был раскрыт, однако на совещании активно обсуждали личность шейха Мансура — предводителя горцев Северного Кавказа, сражавшегося против войск Российской Империи в конце XVIII в. Кадыров также рассказал о презентации книги о шейхе и международной конференции, посвященной его подвигам.

Издание "7х7" обратило внимание, что это не первое подобное предложение в этом году. С похожей инициативой выступил депутат горсовета Красноярска Семен Сендерский, предложивший выплачивать по полмиллиона рублей женщинам, родящим в День России.

Уровень рождаемости по России в 2024 году оказался самым низким с начала века.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как семья из Татарстана готова назвать своего 15-го ребенка "Орешник" в честь баллистической ракеты. Об этом глава семейства Владимир Сухов рассказал российскому изданию "Газета.ру". Ранее он назвал свою дочь Россией-Святосией-Святороссией.

"Конечно, мы не собираемся останавливаться на многодетной счастливой рождаемости любимых, здоровых, сильных, добрых, мудрых детей в нашей дружной семье. А что касается нашего защитника "Орешника", мы не против и Орешницы, и Путника, Путницы, Спутника, Спутницы имя и славу защиты планеты, земли Российской Федерации. Нашей великой и могучей страны России, нашего народа русского, наших победоносных воинов, нашего великого главнокомандующего Владимира Владимировича Путина Во имя спасения планеты", — сказал глава семьи.




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