Женщине заблокировали аккаунт в приложении из-за необычного имени

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Черновалова Кристина
В Сиднее произошел необычный инцидент с 35-летней Свастикой Чандрой, которую мобильное приложение Uber заблокировало из-за ее имени, ассоциируемого с нацистской символикой.
Как Свастика Чандра защитила свое имя в Uber
Свастика, чье имя на санскрите означает "удача и процветание", столкнулась с неожиданными трудностями при использовании сервиса, несмотря на то что в Индии это имя использовалось задолго до Второй мировой войны.
Ситуация возникла в октябре прошлого года, когда Чандра пыталась заказать доставку еды через приложение. Система сообщила, что ее имя нарушает правила платформы и требовала его изменения. После пяти месяцев споров и обращений в различные организации, включая Австралийский индуистский совет и еврейскую общину, а также привлечения внимания генерального прокурора Нового Южного Уэльса, Uber извинился и восстановил аккаунт Чандры.
В ответ на произошедшее Свастика Чандра выразила облегчение и призвала уважать культурное разнообразие:
Напомним, что американская компания Uber недавно опубликовала восьмой ежегодный Индекс потерянных и найденных вещей, обнаруживший не только общую тенденцию к забыванию обычных предметов, таких как одежда, багаж, наушники и кошельки, но и знаковые находки, свидетельствующие об уникальности ситуаций, с которыми сталкиваются.
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