Женщине заблокировали аккаунт в приложении из-за необычного имени

В Сиднее произошел необычный инцидент с 35-летней Свастикой Чандрой, которую мобильное приложение Uber заблокировало из-за ее имени, ассоциируемого с нацистской символикой.

Как Свастика Чандра защитила свое имя в Uber

Свастика, чье имя на санскрите означает "удача и процветание", столкнулась с неожиданными трудностями при использовании сервиса, несмотря на то что в Индии это имя использовалось задолго до Второй мировой войны.

"Я очень горжусь своим именем. Верю в добро, которое с ним связано, и не собираюсь что-то менять, потому что лично знаю еще четырех или пятерых девушек, которых зовут так же. Индусы использовали это слово за тысячи лет до прихода Гитлера", — подчеркнула Чандра, которая провела свое детство на Фиджи.

Ситуация возникла в октябре прошлого года, когда Чандра пыталась заказать доставку еды через приложение. Система сообщила, что ее имя нарушает правила платформы и требовала его изменения. После пяти месяцев споров и обращений в различные организации, включая Австралийский индуистский совет и еврейскую общину, а также привлечения внимания генерального прокурора Нового Южного Уэльса, Uber извинился и восстановил аккаунт Чандры.





В ответ на произошедшее Свастика Чандра выразила облегчение и призвала уважать культурное разнообразие:

"Не позволяйте прошлому стать препятствием для вашего будущего. Гордитесь своим именем. Это ваша идентичность, это то, кем вы являетесь".

Напомним, что американская компания Uber недавно опубликовала восьмой ежегодный Индекс потерянных и найденных вещей, обнаруживший не только общую тенденцию к забыванию обычных предметов, таких как одежда, багаж, наушники и кошельки, но и знаковые находки, свидетельствующие об уникальности ситуаций, с которыми сталкиваются.