Женщина получит 57 миллионов долларов от Ford за травму: что произошло

Суд обязал американского автогиганта Ford выплатить 57 миллионов долларов по иску о телесных повреждениях. Это дело выделяется на фоне остальных из-за уникальных обстоятельств, связанных с дефектом автомобиля, который стал причиной серьезной травмы его владелицы, Лорелль Томпсон.

Ford обязан выплатить $57 миллионов по иску за травму

27 декабря 2016 года, Лорелль Томпсон, владелица Ford Expedition 1998 года, стала жертвой своего же автомобиля в результате неисправности переключения передач. Пытаясь оценить ущерб после столкновения с почтовым ящиком, Томпсон попала под колеса своего автомобиля, что привело к множественным переломам ноги. Судебные материалы выявили, что проблема с механизмом переключения передач была известна компании еще с 1980-х годов.

На протяжении судебного разбирательства защита Ford настаивала, что травмы Томпсон были результатом ее личной халатности. Однако, объем доказательств и показаний в пользу истицы позволил присяжным сформировать мнение о вине компании.

Судья Марица Домингес Брасвелл объявила окончательное решение, согласно которому Ford должен выплатить истице компенсаторные убытки на сумму 56,575 миллионов долларов и дополнительные 45 миллионов долларов в виде штрафных убытков.

Реагируя на судебное решение, представитель Ford Ричард Бинхаммер выразил намерение компании обжаловать вердикт.

"Мы высоко ценим решение суда, но не можем согласиться с вердиктом, который, по нашему мнению, не подкреплен достаточными доказательствами", — заявил он.

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